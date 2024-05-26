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Müze Gezerken Şans Eseri Tablolarda Kendilerine Rastlayan İnsanlar

Müze Gezerken Şans Eseri Tablolarda Kendilerine Rastlayan İnsanlar

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 09:01

Sanat hayatın aynasıdır ama bazı durumlar da hayat da sanatın aynası olabilmektedir. Gittikleri müzelerde kendilerine tıpatıp benzeyen potreleri görünce şok olan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://twitter.com/timecaptales/stat...
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1. Başka bir hayattaki haliyle karşılaşmış birisi.

1. Başka bir hayattaki haliyle karşılaşmış birisi.

2. Fotoğraftaki tek eksik köpek.

2. Fotoğraftaki tek eksik köpek.

3. İkizler mi yoksa zaman yolcusu mu?

3. İkizler mi yoksa zaman yolcusu mu?

4. Bu kadar benzerlik korkutucu olabiliyor.

4. Bu kadar benzerlik korkutucu olabiliyor.

5. Sakalından saçına kadar her şeyiyle bir.

5. Sakalından saçına kadar her şeyiyle bir.
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6. Bu sana özel bir sergiye gitmek gibi hissettirse gerek.

6. Bu sana özel bir sergiye gitmek gibi hissettirse gerek.

7. Geçmiş hayatındaki haliyle karşılaşan biri daha.

7. Geçmiş hayatındaki haliyle karşılaşan biri daha.

8. Pozu da tutturabildiğine göre artık bu tabloyu kendisinin ilan edip eve göterebilir.

8. Pozu da tutturabildiğine göre artık bu tabloyu kendisinin ilan edip eve göterebilir.

9. Ya ressam zaman yolcusu ya da fotoğraftaki kişi.

9. Ya ressam zaman yolcusu ya da fotoğraftaki kişi.

10. Şapkasına kadar hiç şaşmadan en küçük detayıyla klonu.

10. Şapkasına kadar hiç şaşmadan en küçük detayıyla klonu.
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11. Yakında ünlü olduğunu iddia edip kendi sergisini açacak birisi.

11. Yakında ünlü olduğunu iddia edip kendi sergisini açacak birisi.

12. Geçmişten günümüze gelmiş bir bebek...

12. Geçmişten günümüze gelmiş bir bebek...

13. İkiz mi klon mu asla bilemeyeceğiz.

13. İkiz mi klon mu asla bilemeyeceğiz.

14. Size özel çalışan klasik dönemden bir ressamınız olduğunu düşünün.

14. Size özel çalışan klasik dönemden bir ressamınız olduğunu düşünün.

15. Bu ikiz değil direkt kopyası.

15. Bu ikiz değil direkt kopyası.

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bjk81

Bu içeriğin böyle olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam

Serkan Karacan

Elbiseleri de mi tesadüf giymişler mesela!