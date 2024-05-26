Müze Gezerken Şans Eseri Tablolarda Kendilerine Rastlayan İnsanlar
Müze Gezerken Şans Eseri Tablolarda Kendilerine Rastlayan İnsanlar
Kaynak: https://twitter.com/timecaptales/stat...
Sanat hayatın aynasıdır ama bazı durumlar da hayat da sanatın aynası olabilmektedir. Gittikleri müzelerde kendilerine tıpatıp benzeyen potreleri görünce şok olan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Başka bir hayattaki haliyle karşılaşmış birisi.
2. Fotoğraftaki tek eksik köpek.
3. İkizler mi yoksa zaman yolcusu mu?
4. Bu kadar benzerlik korkutucu olabiliyor.
5. Sakalından saçına kadar her şeyiyle bir.
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6. Bu sana özel bir sergiye gitmek gibi hissettirse gerek.
7. Geçmiş hayatındaki haliyle karşılaşan biri daha.
8. Pozu da tutturabildiğine göre artık bu tabloyu kendisinin ilan edip eve göterebilir.
9. Ya ressam zaman yolcusu ya da fotoğraftaki kişi.
10. Şapkasına kadar hiç şaşmadan en küçük detayıyla klonu.
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11. Yakında ünlü olduğunu iddia edip kendi sergisini açacak birisi.
12. Geçmişten günümüze gelmiş bir bebek...
13. İkiz mi klon mu asla bilemeyeceğiz.
14. Size özel çalışan klasik dönemden bir ressamınız olduğunu düşünün.
15. Bu ikiz değil direkt kopyası.
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Bu içeriğin böyle olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam
Elbiseleri de mi tesadüf giymişler mesela!