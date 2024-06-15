İnternetten Sipariş Ettiği Dondurmanın İçinden 'Kesik İnsan Parmağı' Çıktı!

Batı Malad'da yaşayan 26 yaşındaki MBBS mezunu doktor, deneyimini paylaşarak, 'Dünden beri dilimin üzerinde uyuşukluk hissediyorum. Bir insanın vücudunun nasıl böyle bir insanın kısmına sahip olabileceğim konusunda kendimle çelişiyordum. Paketi gördüğümde, Bir ay önce üretilmişti. Bu, tıbbi ihmalin doruk noktası, tam kan kontrolü yaptırmam gerekiyor, çünkü insan parmağı dondurmaya ve dolayısıyla bana bulaşmış olabilir.' dedi.