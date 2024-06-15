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İnternetten Sipariş Ettiği Dondurmanın İçinden 'Kesik İnsan Parmağı' Çıktı!

İnternetten Sipariş Ettiği Dondurmanın İçinden 'Kesik İnsan Parmağı' Çıktı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 09:55

Hindistan'ın batı yakasındaki Arab Denizi kıyısında bulunan Mumbai'de dondurma sipariş eden adamın başına, akıl almaz bir olay geldi. Brendon Ferrao adındaki 26 yaşındaki adamın, dondurmasından çivili ve kesik insan parmağı çıktı. 

İşte, detaylar...

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Mumbaili doktor internet üzerinden sipariş ettiği külahta dondurmada beklenmedik bir tat aldı: Önce büyük bir ceviz sandı, dondurmadan 'insan parmağı' çıktı!

Mumbaili doktor internet üzerinden sipariş ettiği külahta dondurmada beklenmedik bir tat aldı: Önce büyük bir ceviz sandı, dondurmadan 'insan parmağı' çıktı!

Malad'ın Orlem sakini Dr. Brendan Ferrao, çevrimiçi bir uygulamadan üç külah dondurma sipariş etti. Dondurmalardan biri ünlü bir markanın karamela külahıydı. Dondurmanın neredeyse ortasına geldiğinde önce ağzına garip bir tat geldi. Sonra hayatının şokunu yaşadı.

Ferrao, yaşadığı dehşet anlarını İndia Today'e anlattı!

Ferrao, yaşadığı dehşet anlarını İndia Today'e anlattı!

Ferrao, 'Dondurmanın ortasına geldiğimde birden içinde büyük bir parça hissettim. İlk başta bunun büyük bir ceviz olabileceğini düşündüm. Şans eseri onu tüketmedim. Ancak yakından bakınca üzerinde bir çivi gördüm.' dedi.

"Şimdi dondurmayı düşündüğümde sanki travma sonrası stres bozukluğu yaşıyormuşum gibi travma geçirmiş hissediyorum."

"Şimdi dondurmayı düşündüğümde sanki travma sonrası stres bozukluğu yaşıyormuşum gibi travma geçirmiş hissediyorum."

Batı Malad'da yaşayan 26 yaşındaki MBBS mezunu doktor, deneyimini paylaşarak, 'Dünden beri dilimin üzerinde uyuşukluk hissediyorum. Bir insanın vücudunun nasıl böyle bir insanın kısmına sahip olabileceğim konusunda kendimle çelişiyordum. Paketi gördüğümde, Bir ay önce üretilmişti. Bu, tıbbi ihmalin doruk noktası, tam kan kontrolü yaptırmam gerekiyor, çünkü insan parmağı dondurmaya ve dolayısıyla bana bulaşmış olabilir.' dedi.

Brendan'ın kız kardeşi, yaşanan dehşet verici olayı polise bildirdi. Brendan ise Malad polisine, ünlü dondurma markası hakkında şikayette bulundu.

Brendan'ın kız kardeşi, yaşanan dehşet verici olayı polise bildirdi. Brendan ise Malad polisine, ünlü dondurma markası hakkında şikayette bulundu.

PTI haber ajansına göre üst düzey bir polis memuru, 'dondurmanın içinde çivi bulunan bir inç uzunluğunda et parçası' bulunduğunu açıkladı.

Polis, 'İnsan parmağı olduğundan şüphelenilen et parçası, insan vücudunun bir parçası olup olmadığının belirlenmesi için adli tıp incelemesine gönderildi' ifadeleriyle sürecin yakın takibinde olduklarını bildirdi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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