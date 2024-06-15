İnternetten Sipariş Ettiği Dondurmanın İçinden 'Kesik İnsan Parmağı' Çıktı!
İnternetten Sipariş Ettiği Dondurmanın İçinden 'Kesik İnsan Parmağı' Çıktı!
Hindistan'ın batı yakasındaki Arab Denizi kıyısında bulunan Mumbai'de dondurma sipariş eden adamın başına, akıl almaz bir olay geldi. Brendon Ferrao adındaki 26 yaşındaki adamın, dondurmasından çivili ve kesik insan parmağı çıktı.
İşte, detaylar...
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Mumbaili doktor internet üzerinden sipariş ettiği külahta dondurmada beklenmedik bir tat aldı: Önce büyük bir ceviz sandı, dondurmadan 'insan parmağı' çıktı!
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Ferrao, yaşadığı dehşet anlarını İndia Today'e anlattı!
"Şimdi dondurmayı düşündüğümde sanki travma sonrası stres bozukluğu yaşıyormuşum gibi travma geçirmiş hissediyorum."
Brendan'ın kız kardeşi, yaşanan dehşet verici olayı polise bildirdi. Brendan ise Malad polisine, ünlü dondurma markası hakkında şikayette bulundu.
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