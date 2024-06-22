Zorla Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Ettiler 'Bilincime Kavuştuğumda Cinsel Organım Yerinde Yoktu'

Yaşananların ardından gözlerini hastanede açan genç adam, kendisini acil bir tıbbi durumla karşı karşıya olduğuna inandıran bir adam tarafından hastaneye getirdiğini ve burada cinsiyet değiştirme operasyonuna zorlandığını iddia etti.

Mücahid, kendisini kandıran kişinin Omprakash adlı bir adam olduğunu ve bu adamın kendisini uzun süre boyunca tehdit ve taciz ettiğini söyledi!