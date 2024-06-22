Zorla Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Ettiler 'Bilincime Kavuştuğumda Cinsel Organım Yerinde Yoktu'
Zorla Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Ettiler 'Bilincime Kavuştuğumda Cinsel Organım Yerinde Yoktu'
Kaynak: https://www.ndtv.com/india-news/up-ma...
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir köyde yaşayan 20 yaşındaki Mücahid adlı genç adam, kendisini acil bir tıbbi durumla karşı karşıya olduğuna inandıran bir adam tarafından cinsiyet değiştirme operasyonuna zorlandığını iddia etti. Mücahid, bu durumun bir arazi gaspı girişiminin parçası olduğunu belirtti.
İşte, detaylar...
Uzun süredir tehdit ve taciz ediliyordu: Zorla cinsiyeti değiştirildi!
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