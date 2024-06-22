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Zorla Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Ettiler 'Bilincime Kavuştuğumda Cinsel Organım Yerinde Yoktu'

Zorla Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Ettiler 'Bilincime Kavuştuğumda Cinsel Organım Yerinde Yoktu'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 08:59

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir köyde yaşayan 20 yaşındaki Mücahid adlı genç adam, kendisini acil bir tıbbi durumla karşı karşıya olduğuna inandıran bir adam tarafından cinsiyet değiştirme operasyonuna zorlandığını iddia etti. Mücahid, bu durumun bir arazi gaspı girişiminin parçası olduğunu belirtti. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.ndtv.com/india-news/up-ma...

Uzun süredir tehdit ve taciz ediliyordu: Zorla cinsiyeti değiştirildi!

Uzun süredir tehdit ve taciz ediliyordu: Zorla cinsiyeti değiştirildi!

Yaşananların ardından gözlerini hastanede açan genç adam, kendisini acil bir tıbbi durumla karşı karşıya olduğuna inandıran bir adam tarafından hastaneye getirdiğini ve burada cinsiyet değiştirme operasyonuna zorlandığını iddia etti. 

Mücahid, kendisini kandıran kişinin Omprakash adlı bir adam olduğunu ve bu adamın kendisini uzun süre boyunca tehdit ve taciz ettiğini söyledi!

Mücahid, 3 Haziran'da Muzaffarnagar Tıp Fakültesi'nde bir operasyon geçirdi ve operasyon sonrasında cinsel organlarının çıkarıldığını fark etti.

Mücahid, 3 Haziran'da Muzaffarnagar Tıp Fakültesi'nde bir operasyon geçirdi ve operasyon sonrasında cinsel organlarının çıkarıldığını fark etti.

Henüz olayın şokunu atlatamayan adam, NDTV'ye verdiği röportajda 'Bilincime kavuştuğumda cinsel organım yerinde yoktu' dedi.

Omprakash'ın, Mücahid'i toplum ve ailesi tarafından dışlanacağı için onunla yaşamak zorunda kalacağına ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Omprakash'ın, Mücahid'i toplum ve ailesi tarafından dışlanacağı için onunla yaşamak zorunda kalacağına ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Ayrıca, Mücahid'in babasını öldürme ve aile arazisine el koyma tehdidinde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı. Mücahid, Omprakash'ın kendisine 'Seni erkekten kadına dönüştürdüm ve artık benimle yaşamak zorundasın. Sana bir avukat ayarlayıp mahkeme nikahı hazırladım. Şimdi babanı vuracağım ve senin payına düşen araziye benim adım verilecek ve sonra onu satıp Lucknow'a gideceğim' dediğini aktardı.

Yaşanan şok edici olayın ardından yerel çiftçi sendikası, Omprakash ve olaya karışan doktorların hemen yasal ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalması için protesto düzenledi.

Yaşanan şok edici olayın ardından yerel çiftçi sendikası, Omprakash ve olaya karışan doktorların hemen yasal ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalması için protesto düzenledi.

Yerel polis, Omprakash'ı tutukladı ve olaya karışan doktorları araştırmaya başladı. Yaşanan travmatik olay sonucunda hayatı ciddi şekilde etkilenen Mücahid için tazminat da talep edilecek. NDTV'nini haberine göre, Mücahid'in ailesi de dava açmayı planlıyor. Polis ise iddiaları incelendiğini ve suçlu bulunan kişiler hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağını belirtti.

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