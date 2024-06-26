Hayvanların Eşcinsel Davranışlarının Bilim İnsanları Tarafından Yeterince Raporlanmadığı Ortaya Çıktı!

Bilimsel bir araştırma, hayvanların eşcinsel davranışlarının bilim dünyası tarafından yeterince raporlanmadığını ortaya koyuyor. Bu durum, hayvanların cinsel davranışları üzerine yapılan çalışmalarda bir eksiklik olduğunu gösteriyor. The Guardian'ın haberine göre bilim insanları, bu kez hayvanların cinsel davranışları üzerine daha fazla araştırma yaparak, bu konuda daha geniş ve kapsamlı bilgilere ulaşmayı hedefliyorlar.

İşte, detaylar...