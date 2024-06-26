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Hayvanların Eşcinsel Davranışlarının Bilim İnsanları Tarafından Yeterince Raporlanmadığı Ortaya Çıktı!

Hayvanların Eşcinsel Davranışlarının Bilim İnsanları Tarafından Yeterince Raporlanmadığı Ortaya Çıktı!

Hayvanlar Alemi Eşcinsel
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 20:19

Bilimsel bir araştırma, hayvanların eşcinsel davranışlarının bilim dünyası tarafından yeterince raporlanmadığını ortaya koyuyor. Bu durum, hayvanların cinsel davranışları üzerine yapılan çalışmalarda bir eksiklik olduğunu gösteriyor. The Guardian'ın haberine göre bilim insanları, bu kez hayvanların cinsel davranışları üzerine daha fazla araştırma yaparak, bu konuda daha geniş ve kapsamlı bilgilere ulaşmayı hedefliyorlar. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/science/a...

PLOS One dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, primatlar ve diğer memeliler arasında eşcinsel cinsel davranışların yaygın olarak gözlemlendiğini, ancak bu gözlemlerin nadiren yayınlandığını ortaya çıkardı!

PLOS One dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, primatlar ve diğer memeliler arasında eşcinsel cinsel davranışların yaygın olarak gözlemlendiğini, ancak bu gözlemlerin nadiren yayınlandığını ortaya çıkardı!

Bu durum, Antarktika'da Adélie penguenlerini inceleyen keşifçi George Murray Levick'in 1911-1912 yazında erkek penguenlerin diğer erkeklerle sık sık cinsel ilişkiye girdiğini gözlemlemesiyle paralellik gösteriyor. Fakat, bu bulgular o dönemde çok şok edici bulunduğu için resmi keşif raporuna dahil edilmedi. Böylece bilimsel literatüre geçmesi 50 yıl daha sürdü.

Günümüzde, birçok türde eşcinsel cinsel davranışlar rapor edilmesine rağmen, bunların ne sıklıkla gerçekleştiği ve ne sıklıkla duyulduğu arasında büyük bir uçurum olduğu belirtiliyor.

Günümüzde, birçok türde eşcinsel cinsel davranışlar rapor edilmesine rağmen, bunların ne sıklıkla gerçekleştiği ve ne sıklıkla duyulduğu arasında büyük bir uçurum olduğu belirtiliyor.

The Guardian'ın haberine göre, Toronto Üniversitesi'nde antropoloji alanında yüksek lisans öğrencisi olan Karyn Anderson, bu durumun; araştırmacıların eşcinsel cinsel davranışın nadir olduğu yönündeki algısından kaynaklandığını belirtiyor. Ancak, anket katılımcılarına göre, bu davranışlar yaygın olarak gözlemleniyor.

PLOS One dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 52 farklı tür üzerinde çalışan 65 araştırmacının yüzde 77'si eşcinsel cinsel davranışları gözlemledi!

PLOS One dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 52 farklı tür üzerinde çalışan 65 araştırmacının yüzde 77'si eşcinsel cinsel davranışları gözlemledi!

Araştırmacıların 52 türde gözlemlediği yüzde 77 oranındaki eşcinsel davranışın sadece yüzde 48'i veri olarak toplandı ve sadece yüzde 19'u yayınlandı.

Penguenlerden köstebek farelerine, birçok maymun çeşidinden sincaplara çok sayıda türde eşcinsel davranış gözlemendi.

Penguenlerden köstebek farelerine, birçok maymun çeşidinden sincaplara çok sayıda türde eşcinsel davranış gözlemendi.

Penguenler ve Japon makak maymunları gibi belirli türler, eşcinsel çiftleşmelerin poster hayvanları olarak görülürken, yeni analizler; köstebek fareleri, sincaplar, firavun fareleri, halka kuyruklu paltolar ve çeşitli maymunlar gibi daha önce rapor edilmemiş türlerde de eşcinsel çiftleşmelerin gözlendiğini belirtiyor!

Uzmanlar, 'hayvanlar aleminde eşcinsel davranışın yaygın ve doğal olduğunu' vurguluyor!

Uzmanlar, 'hayvanlar aleminde eşcinsel davranışın yaygın ve doğal olduğunu' vurguluyor!

Anderson, hayvanlarda eşcinsel davranışın nadir olduğu algısının, bu durumun insanlarda 'doğal olmadığı' yönündeki anlatıyı güçlendirdiğini belirtiyor. Ancak, hayvanlar aleminde eşcinsel cinsel davranışın yaygın ve doğal olduğunu vurguluyor.

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Josh Davis, eşcinsel davranışlar sergileyen yaklaşık 1500 türün gözlemlendiğini, ancak bu sayının eksik bir tahmin olduğunu belirtiyor.

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Josh Davis, eşcinsel davranışlar sergileyen yaklaşık 1500 türün gözlemlendiğini, ancak bu sayının eksik bir tahmin olduğunu belirtiyor.

Davis, eşcinsel davranışın hemen hemen her tür için normal ve doğal olduğunu ve tamamen heteroseksüel bir türün daha nadir olduğunu belirtiyor.

Alberta'daki Lethbridge Üniversitesi'nden psikolog Prof. Paul Vasey, Japon makaklarında kadın eşcinsel davranışları üzerinde 30 yıldan fazla süredir çalışıyor.

Alberta'daki Lethbridge Üniversitesi'nden psikolog Prof. Paul Vasey, Japon makaklarında kadın eşcinsel davranışları üzerinde 30 yıldan fazla süredir çalışıyor.

Vasey, bazı popülasyonlarda kadın eşcinsel davranışının nispeten sık görüldüğünü belirtiyor, ancak birçok türde daha az yaygın olduğunu ve niceliksel olarak incelenmesinin zor olduğunu ekliyor.

Geçmişte, eşcinsel cinsel davranışlar "Darwinci paradoks" olarak çerçeveleniyordu, çünkü bu davranışlar hayatta kalma ve üreme yönündeki evrimsel baskıyla çelişiyordu.

Geçmişte, eşcinsel cinsel davranışlar "Darwinci paradoks" olarak çerçeveleniyordu, çünkü bu davranışlar hayatta kalma ve üreme yönündeki evrimsel baskıyla çelişiyordu.

Ancak, bazı eşcinsel cinsel davranışların evrimsel avantajlara sahip olabileceğine dair kanıtlar artıyor. Örneğin, siyah kuğularda erkek-erkek çiftler sıklıkla birbirlerine kur yapar, yumurta çalar, civcivleri birlikte büyütür ve bu civcivlerin hayatta kalmasını sağlamada heteroseksüel kuğu çiftlerine göre daha başarılı olurlar.

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