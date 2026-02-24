onedio
İlla Burunlarını Sokacaklar! Kediler Neden Çok Meraklıdır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 14:03

Kedisi olan herkes, aynı sahnelere aşina. Poşet hışırtısı duyulduğu anda ortaya çıkan bir gölge, kapalı kutuya sığma çabası, tam çalışırken klavyenin ortasına kurulma... Tuhaf gibi görünen davranışların ardında oldukça güçlü nedenler var. Merak duygusu, kedilerin doğasında yer alan en temel özelliklerden biri. Üstelik yalnızca oyun isteğiyle değil, hayatta kalma refleksiyle de bağlantılı.

Kaynak 1, Kaynak 2

Kedilerin merakı aslında hayatta kalma içgüdüsünden geliyor

Evcil hayat binlerce yıldır sürse de kediler hala vahşi atalarının genlerini taşıyor. Doğada hem avcı hem av konumunda yer alan bu canlılar, çevrede olup biten her detayı takip etmek zorunda. En küçük hareket, potansiyel bir tehlike ya da av fırsatı anlamına gelebilir.

Bu nedenle eve giren yeni bir çanta, yer değiştiren sandalye ya da açılan dolap kapağı onlar için araştırılması gereken olaylar listesine giriyor. Görünürde anlamsız duran incelemeler, aslında güvenlik kontrolü ve çevre analizi niteliği taşıyor.

Üstün duyuları ve zekaları keşfetme isteğini tetikliyor

Kedilerin dünyayı algılama biçimi insanlardan tamamen farklı. Koku alma reseptörleri çok daha güçlü, gözleri düşük ışıkta bile detay seçebiliyor, kulakları en ufak titreşimi yakalayabiliyor. Böylesine zengin bir duyusal evrende keşfetme isteğinin yüksek olması şaşırtıcı değil.

Merak ile zeka arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Zihinsel olarak aktif canlılar çevreyi anlamaya çalışır, neden-sonuç ilişkileri kurar ve öğrendiklerini hatırlar. Oyuncağı çekmeceye saklandığında çekmeceyi uzun süre incelemeleri ya da saklanan nesnenin geri geleceğini beklemeleri, nesne sürekliliğini kavradıklarını gösteriyor. Yani merak, öğrenmenin motoru gibi çalışıyor.

Kutulara girmeleri, yüksek yerlere çıkmaları ve sizi denetlemeleri tesadüf değil

Kartondan kutular kediler için mükemmel saklanma noktalarıdır. Dört tarafı kapalı alanlar güven hissi yaratır, aynı zamanda av pusuya yatmak için ideal ortam sağlar. Yüksek yerlere çıkma isteği de çevreyi kontrol edebilme ve tehlikeleri önceden fark edebilme içgüdüsünden kaynaklanır.

Gün içinde yapılan her işe dahil olma halleri ise sosyal bağ kurma isteğiyle ilişkilidir. Klavyeye yatmak, yemek hazırlarken tezgaha çıkmak ya da temizlik sırasında etrafınızda dolaşmak merak göstergesi değil; ilgi görme ve etkileşim kurma davranışıdır. İlgi gördüklerini fark ettiklerinde aynı davranışı tekrar etmeleri de bu yüzden.

