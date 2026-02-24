İlla Burunlarını Sokacaklar! Kediler Neden Çok Meraklıdır?
Kedisi olan herkes, aynı sahnelere aşina. Poşet hışırtısı duyulduğu anda ortaya çıkan bir gölge, kapalı kutuya sığma çabası, tam çalışırken klavyenin ortasına kurulma... Tuhaf gibi görünen davranışların ardında oldukça güçlü nedenler var. Merak duygusu, kedilerin doğasında yer alan en temel özelliklerden biri. Üstelik yalnızca oyun isteğiyle değil, hayatta kalma refleksiyle de bağlantılı.
Kedilerin merakı aslında hayatta kalma içgüdüsünden geliyor
Üstün duyuları ve zekaları keşfetme isteğini tetikliyor
Kutulara girmeleri, yüksek yerlere çıkmaları ve sizi denetlemeleri tesadüf değil
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
