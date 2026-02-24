İlla Burunlarını Sokacaklar! Kediler Neden Çok Meraklıdır?

Evcil hayat binlerce yıldır sürse de kediler hala vahşi atalarının genlerini taşıyor. Doğada hem avcı hem av konumunda yer alan bu canlılar, çevrede olup biten her detayı takip etmek zorunda. En küçük hareket, potansiyel bir tehlike ya da av fırsatı anlamına gelebilir.

Bu nedenle eve giren yeni bir çanta, yer değiştiren sandalye ya da açılan dolap kapağı onlar için araştırılması gereken olaylar listesine giriyor. Görünürde anlamsız duran incelemeler, aslında güvenlik kontrolü ve çevre analizi niteliği taşıyor.