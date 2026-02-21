14 Dakika Ölü Kalmıştı: Ölümden Döndükten Sonra İki Kez Piyango Kazanan Adam
Bazen hayat, senaryosu yazılmış bir film gibi ilerler. Avustralya’da yaşayan kamyon şoförü Bill Morgan’ın hikayesi tam olarak böyle. Ölümün eşiğinden dönmesi yetmezmiş gibi kısa süre sonra iki kez büyük ödül kazanması dünya basınını şaşkına çevirdi. Yaşadıkları, tıbbın ve olasılık hesaplarının sınırlarını zorlayan nadir örneklerden sayılıyor.
Ölüm ilanı yazılmak üzereyken hayata geri döndü
Ölümden döndükten sonra hayatı adeta yön değiştirdi
Kameralar karşısında ikinci kez kazandı ve dünya onu konuştu
