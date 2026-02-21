onedio
14 Dakika Ölü Kalmıştı: Ölümden Döndükten Sonra İki Kez Piyango Kazanan Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2026 - 11:05

Bazen hayat, senaryosu yazılmış bir film gibi ilerler. Avustralya’da yaşayan kamyon şoförü Bill Morgan’ın hikayesi tam olarak böyle. Ölümün eşiğinden dönmesi yetmezmiş gibi kısa süre sonra iki kez büyük ödül kazanması dünya basınını şaşkına çevirdi. Yaşadıkları, tıbbın ve olasılık hesaplarının sınırlarını zorlayan nadir örneklerden sayılıyor.

Kaynak

Ölüm ilanı yazılmak üzereyken hayata geri döndü

Ölüm ilanı yazılmak üzereyken hayata geri döndü

1998 yılında Melbourne’de yaşayan 37 yaşındaki kamyon şoförü Bill Morgan ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından kalp rahatsızlığı gelişti ve tedavi sırasında kullanılan ilaçlara karşı ciddi alerjik reaksiyon yaşadı. Kalbi durdu ve yaklaşık 14 dakika boyunca klinik olarak ölü kabul edildi.

Acil müdahale sayesinde yeniden hayata döndürülse de süreç bitmedi. Morgan komaya girdi ve günlerce bilinci kapalı kaldı. Doktorlar yaşam destek ünitesinin kapatılmasını bile gündeme getirdi. Buna rağmen ailesi umutlarını kaybetmedi. Günler sonra gözlerini açması tıp çevrelerinde mucize olarak nitelendirildi.

Ölümden döndükten sonra hayatı adeta yön değiştirdi

Ölümden döndükten sonra hayatı adeta yön değiştirdi

İyileşme sürecinin ardından Morgan yaşamına farklı bir gözle bakmaya başladı. Hayata ikinci kez başlamış gibi hissediyordu. Evlenme teklif etti, yeni iş buldu ve geleceğe dair umutları yeniden yeşerdi.

Şansını denemek için aldığı kazı kazan bileti ona Toyota Corolla kazandırdı. Yerel basın, ölümden dönen kamyon şoförünün talihini haberleştirince hikaye kısa sürede dikkat çekti. Morgan’ın yaşadıkları, 'ikinci şans sendromu' olarak adlandırılan psikolojik dönüşümle ilişkilendiriliyor.

Kameralar karşısında ikinci kez kazandı ve dünya onu konuştu

Kameralar karşısında ikinci kez kazandı ve dünya onu konuştu

Melbourne’de yayın yapan Nine News ekibi, Morgan’dan kazandığı anı yeniden canlandırmasını istedi. Haber çekimi için aynı dükkâna gitti, yeni bir kazı kazan kartı aldı ve kameralar önünde kazımaya başladı.

Sonuç karşısında dükkânda bulunan herkes donup kaldı. Morgan elindeki kartı kameraya uzatırken 250.000 Avustralya doları kazandığını söyledi. Şaşkınlıktan elleri titriyordu ve heyecanın kendisine yeniden kalp krizi geçirtebileceğini esprili şekilde dile getirdi. Görüntüler kısa sürede ulusal kanallarda yayımlandı, ardından CNN ve BBC gibi uluslararası medya kuruluşları tarafından paylaşıldı.

Kazandığı ödülle nişanlısını arayıp ev alabileceklerini söylemesi ekran başındakilerin hafızasına kazındı.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Hermione Granger

Evren; 250 bin dolar kazanıcan ama 2 kere kalp krizi geçiricen, var mısın ??