14 Dakika Ölü Kalmıştı: Ölümden Döndükten Sonra İki Kez Piyango Kazanan Adam

1998 yılında Melbourne’de yaşayan 37 yaşındaki kamyon şoförü Bill Morgan ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından kalp rahatsızlığı gelişti ve tedavi sırasında kullanılan ilaçlara karşı ciddi alerjik reaksiyon yaşadı. Kalbi durdu ve yaklaşık 14 dakika boyunca klinik olarak ölü kabul edildi.

Acil müdahale sayesinde yeniden hayata döndürülse de süreç bitmedi. Morgan komaya girdi ve günlerce bilinci kapalı kaldı. Doktorlar yaşam destek ünitesinin kapatılmasını bile gündeme getirdi. Buna rağmen ailesi umutlarını kaybetmedi. Günler sonra gözlerini açması tıp çevrelerinde mucize olarak nitelendirildi.