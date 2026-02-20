Ölüm Vadisi'ndeki Kayalar Nasıl Kendi Kendine Hareket Edebiliyor?

Ölüm Vadisi Ulusal Parkı içinde yer alan Racetrack Playa, yaklaşık 4,5 kilometrelik son derece düz ve sert bir göl yatağı. Yüzey ince kil tabakasıyla kaplı. Kuruduğunda çatlayan zemin, ıslandığında ise neredeyse kaygan bir yüzeye dönüşüyor. İşte kayaların hareket edebilmesini mümkün kılan en kritik özelliklerden biri tam olarak bu zemin yapısı.

Kayalar çevredeki tepelerden koparak zamanla göl yatağına ulaşıyor ve yıllarca aynı noktada kalabiliyor. Ağırlıkları birkaç yüz gramdan yüzlerce kilograma kadar değişiyor. Bazıları 200 metreyi aşan izler bırakıyor ve yön değiştirerek ilerliyor. İzlerin uzun süre bozulmadan kalması da olayın gizemini artıran unsurlar arasında.