Ölüm Vadisi'ndeki Kayalar Nasıl Kendi Kendine Hareket Edebiliyor?
Kaliforniya’daki Ölüm Vadisi’nde yer alan Racetrack Playa, yıllarca kendi kendine hareket ettiği sanılan kayalarla bilim dünyasını şaşırttı. Çorak göl yatağında duran ağır kayalar arkalarında uzun izler bırakarak ilerliyor. Bu hareketin sırrı ise gece oluşan ince buz tabakasının gündüz kırılıp rüzgarla kayaları itmesi. Yani doğa, su, buz ve rüzgar ile kayaları sessizce kaydırıyor.
Kayaların kendi kendine yürüdüğü düşünülen yer: Racetrack Playa
Yüzyıllık gizem 2014’te çözüldü
Araştırmalar kayaların kalın buz kütleleriyle sürüklenmediğini ortaya koydu
