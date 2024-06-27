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Türkiye-Avusturya Maçı Ne Zaman? Milli Takımın Son 16 Turu Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Türkiye-Avusturya Maçı Ne Zaman? Milli Takımın Son 16 Turu Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Milli Takım futbol EURO2024
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 10:07

Tüm Türkiye'nin anbean takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda, Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda yerini aldı. EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, bir üst tura yükseldi. Şimdi futbol severler gözünü son 16 turuna çevirdi. Peki, Türkiye hangi takımla karşı karşıya gelecek? Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? 

İşte, detaylar...

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Milli Takım, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele ederek adını son 16'ya yazdırdı.

Milli Takım, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele ederek adını son 16'ya yazdırdı.

F Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran'da Türkiye saati ile 22.00'de Hamburg'daki Volkspark Stadında Türkiye ile Çekya arasında gerçekleşti.

EURO F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımızı bir üst tura yükselten goller 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun'dan geldi.

EURO F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımızı bir üst tura yükselten goller 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun'dan geldi.

Çekya'yı 2-1 mağlup eden millilerimizin rakibi ise EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında Hollanda'yı 3-2 yenen Avusturya oldu.

Türkiye Avusturya Maçı Ne Zaman?

Türkiye Avusturya Maçı Ne Zaman?

EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler belli oldu. Son 16 turuna yükselen takımların maçları, 29 Haziran ila 2 Temmuz tarihileri arasında oynanacak. 

Tüm yurtta heyecanla beklenen Türkiye- Avusturya maçı 2 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak. 

Türkiye Avusturya Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye Avusturya Maçı Hangi Kanalda?

2 Temmuz Salı günü oynanacak olan Avusturya-Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 22.00'de gerçekleşecek.

Türkiye-Avusturya Hazırlık Maçı Kaç Kaç Bitti? Kim Kazandı?

Türkiye-Avusturya Hazırlık Maçı Kaç Kaç Bitti? Kim Kazandı?

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları döneminde Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu. 

Rakibe galibiyeti getiren golleri: 2. dakikada Xaver Schlager, 44., 49. ve 59. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Michael Gregoritsch, 78. dakikada yine penaltıdan Christoph Baumgartner ve 90+5. dakikada ise Maximilian Entrup attı. Ay-Yıldızlı takımımıza golü getiren isim ise 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu oldu.

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