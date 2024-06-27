Türkiye-Avusturya Maçı Ne Zaman? Milli Takımın Son 16 Turu Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları döneminde Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu.

Rakibe galibiyeti getiren golleri: 2. dakikada Xaver Schlager, 44., 49. ve 59. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Michael Gregoritsch, 78. dakikada yine penaltıdan Christoph Baumgartner ve 90+5. dakikada ise Maximilian Entrup attı. Ay-Yıldızlı takımımıza golü getiren isim ise 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu oldu.