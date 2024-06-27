Türkiye-Avusturya Maçı Ne Zaman? Milli Takımın Son 16 Turu Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Türkiye-Avusturya Maçı Ne Zaman? Milli Takımın Son 16 Turu Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Tüm Türkiye'nin anbean takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda, Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda yerini aldı. EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, bir üst tura yükseldi. Şimdi futbol severler gözünü son 16 turuna çevirdi. Peki, Türkiye hangi takımla karşı karşıya gelecek? Türkiye- Avusturya maçı ne zaman?
İşte, detaylar...
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Milli Takım, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele ederek adını son 16'ya yazdırdı.
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EURO F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımızı bir üst tura yükselten goller 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun'dan geldi.
Türkiye Avusturya Maçı Ne Zaman?
Türkiye Avusturya Maçı Hangi Kanalda?
Türkiye-Avusturya Hazırlık Maçı Kaç Kaç Bitti? Kim Kazandı?
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