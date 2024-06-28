Topkapı Sarayı Haftada Bir Gece Ziyarete Açılıyor! Topkapı Sarayı'nın Gece Tarifesi de Belli Oldu!

Ege’deki bazı ören yerlerinde başlayan uygulama kapsamında Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Aynalıkavak Kasrı ve Ihlamur Kasrı gibi tarihi saray, kasır ve bahçeler bazı geceler ziyarete açılacak.

Bugüne kadar gece ziyaretine açılan ören yerleri Efes, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis. Ayrıca, İstanbul’da Galata Kulesi saat 23.00'e kadar, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Akdamar Anıt Müzesi saat 22.00'ye, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Kız Kulesi saat 21.00'e kadar ziyarete açık.