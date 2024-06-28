Topkapı Sarayı Haftada Bir Gece Ziyarete Açılıyor! Topkapı Sarayı'nın Gece Tarifesi de Belli Oldu!
Topkapı Sarayı Haftada Bir Gece Ziyarete Açılıyor! Topkapı Sarayı'nın Gece Tarifesi de Belli Oldu!
Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı, gece ziyaretçilerine kapılarını açacak! Eşsiz mimarisi ve benzersiz dokusuyla tarihimizin önemli bir parçası olan Saray için gece tarifesi de belli oldu.
İşte, detaylar...
İstanbul'daki saray ve kasırlar artık gece de kapılarını ziyaretçilere açacak.
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