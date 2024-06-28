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Topkapı Sarayı Haftada Bir Gece Ziyarete Açılıyor! Topkapı Sarayı'nın Gece Tarifesi de Belli Oldu!

Topkapı Sarayı Haftada Bir Gece Ziyarete Açılıyor! Topkapı Sarayı'nın Gece Tarifesi de Belli Oldu!

Topkapı Sarayı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 14:02

Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı, gece ziyaretçilerine kapılarını açacak! Eşsiz mimarisi ve benzersiz dokusuyla tarihimizin önemli bir parçası olan Saray için gece tarifesi de belli oldu.

İşte, detaylar...

İstanbul'daki saray ve kasırlar artık gece de kapılarını ziyaretçilere açacak.

İstanbul'daki saray ve kasırlar artık gece de kapılarını ziyaretçilere açacak.

Ege’deki bazı ören yerlerinde başlayan uygulama kapsamında Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Aynalıkavak Kasrı ve Ihlamur Kasrı gibi tarihi saray, kasır ve bahçeler bazı geceler ziyarete açılacak.

Bugüne kadar gece ziyaretine açılan ören yerleri Efes, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis. Ayrıca, İstanbul’da Galata Kulesi saat 23.00'e kadar, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Akdamar Anıt Müzesi saat 22.00'ye, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Kız Kulesi saat 21.00'e kadar ziyarete açık.

Topkapı Sarayı, gece müzeciliği uygulaması ile 29 Haziran'dan itibaren haftada bir gece konuklarını ağırlayacak.

Topkapı Sarayı, gece müzeciliği uygulaması ile 29 Haziran'dan itibaren haftada bir gece konuklarını ağırlayacak.

Türkiye Gazetesi’nden Murat Özetkin’in haberine göre Topkapı Sarayı cumartesi geceleri saat 21.00 ila 23.00 saatleri arasında özel turlar eşliğinde ziyarete açılacak.

Beş asırlık kompleksi cumartesi geceleri 250 kişilik guruplar halinde gezilecek.

Beş asırlık kompleksi cumartesi geceleri 250 kişilik guruplar halinde gezilecek.

Özellikle yabancı turistlerden gelen talep üzerine hayata geçirilen gece müzeciliği kapsamında hecede bin kişi Topkapı Sarayı’nı ziyaret edebilecek.

Gece ziyaretleri sırasında, Saray'ın yalnızca belirli bölümleri ziyarete açık olacak.

Gece ziyaretleri sırasında, Saray'ın yalnızca belirli bölümleri ziyarete açık olacak.

Türkiye Gazetesi’nden Murat Özetkin’in haberinde yer alan bilgiye göre, saray görevlileri ve özel rehber refakatinde gerçekleştirilecek olan turlarda Bab-ı Hümayun, Mukaddes Emanetler, Harem Dairesi ve Hazine Koğuşu ziyaret edilirken, Adalet Kulesi gibi bölümler güvenlik gerekçesiyle gece ziyaret edilmeyecek.

Peki, Topkapı Sarayı Gece Tarifesi Ne Kadar Olacak?

Peki, Topkapı Sarayı Gece Tarifesi Ne Kadar Olacak?

Topkapı Sarayı’nı gece ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları 1.000 TL, yabancı turistler ise 5.000 TL ücret ödeyecek.

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