Türkiye'de Hangi Şirketin Kaç Gün Babalık İzni Verdiğini Biliyor musunuz?
Türkiye'de Hangi Şirketin Kaç Gün Babalık İzni Verdiğini Biliyor musunuz?
Şirketler, eşitlik ve kapsayıcılık alanındaki yaklaşımlarını yeniliyor. Yeni nesil insan kaynaklarının uygulamaya geçmesiyle, artık babalar da babalık iznine çıkabiliyor.
Peki Türkiye'de ve dünyada, hangi şirket kaç gün babalık izni veriyor?
Kaynak: Ne Dersiniz?
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Türkiye'de ve dünyada pek çok şirket, annelik izninin yanısıra babalık izni de uyguluyor.
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1. Vodafone Türkiye: 16 Hafta babalık izni
2. Sanofi Türkiye: 14 Hafta babalık izni
3. Novartis Türkiye: 14 Hafta babalık izni
4. Barilla Group: 12 Hafta babalık izni
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5. Pfizer Türkiye: 12 Haftalık babalık izni
6. MSD Türkiye: 12 Hafta babalık izni
7. P&G Türkiye: 8 Hafta Babalık izni
8. Shell Türkiye: 8 Hafta babalık izni
9. L'Oréal Türkiye: 6 Hafta babalık izni
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10. Nestle Türkiye: 4 Hafta babalık izni
Peki babalık izinleri global şirketlerde nasıl?
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Tr de 5 gün
Netflix te işe girersem hemen evlenirim.
hem de bir kürtle