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Türkiye'de Hangi Şirketin Kaç Gün Babalık İzni Verdiğini Biliyor musunuz?

Türkiye'de Hangi Şirketin Kaç Gün Babalık İzni Verdiğini Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.07.2024 - 11:41

Şirketler, eşitlik ve kapsayıcılık alanındaki yaklaşımlarını yeniliyor. Yeni nesil insan kaynaklarının uygulamaya geçmesiyle, artık babalar da babalık iznine çıkabiliyor.

Peki Türkiye'de ve dünyada, hangi şirket kaç gün babalık izni veriyor?

Kaynak: Ne Dersiniz?

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Türkiye'de ve dünyada pek çok şirket, annelik izninin yanısıra babalık izni de uyguluyor.

Türkiye'de ve dünyada pek çok şirket, annelik izninin yanısıra babalık izni de uyguluyor.

Yeni nesil insan kaynakları uygulamalarıyla babalık izinleri de uygulanmaya, var olan izinlerin süreleri de artırılmaya başlandı. 

Peki dünyada ve Türkiye'de babalık izinleri ne kadar?

1. Vodafone Türkiye: 16 Hafta babalık izni

1. Vodafone Türkiye: 16 Hafta babalık izni

Ebeveynlik İzni kapsamında eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanlarımıza cinsiyet gözetmeksizin 16 haftalık izin veriyoruz. Ebeveyn olan her çalışanımıza çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkânı sağlıyoruz.

2. Sanofi Türkiye: 14 Hafta babalık izni

2. Sanofi Türkiye: 14 Hafta babalık izni

Sanofi olarak, çocukların hem anneleri hem de babaları ile sağlıklı bir bağ kurmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yeni uygulamayla birlikte, çalışanlar çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme imkanı bulacak.

3. Novartis Türkiye: 14 Hafta babalık izni

3. Novartis Türkiye: 14 Hafta babalık izni

Novartis olarak doğum izni kapsamında yeni baba olan çalışanlarımıza daha fazla destek olmak için, çocuklarının ilk ve en özel günlerinde birlikte olabilmelerini sağlamak amacıyla 14 haftalık doğum izni uygulaması sağlıyoruz.

4. Barilla Group: 12 Hafta babalık izni

4. Barilla Group: 12 Hafta babalık izni

Barilla, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek olan yeni Küresel Doğum İzni Kurumsal Politikası ile babaların da annelere tam destek vermesi için 12 haftalık ücretli babalık izni tanımlıyor.

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5. Pfizer Türkiye: 12 Haftalık babalık izni

5. Pfizer Türkiye: 12 Haftalık babalık izni

Pfizer Türkiye'nin çalışanlarına sunduğu babalık izni farklı seçeneklerden oluşuyor; Blok izin, 12 hafta olarak tek seferde kullanabiliyor. Esnek izin, isteyen hemen doğum sonrasında, isteyen bebeği 1 yaşına gelene kadar dilediği zaman kullanabiliyor.

6. MSD Türkiye: 12 Hafta babalık izni

6. MSD Türkiye: 12 Hafta babalık izni

MSD Türkiye'de, bebeği doğacak baba adayları ve evlat edinecek baba adayları MSD'lilere, 60 gün (12 hafta) babalık izni imkanı sağlıyoruz.

7. P&G Türkiye: 8 Hafta Babalık izni

7. P&G Türkiye: 8 Hafta Babalık izni

P&G olarak bebek bakımının eşlerin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyor, çalışanlarımıza 8 haftalık ücretli babalık izni hakkı tanıyoruz.

8. Shell Türkiye: 8 Hafta babalık izni

8. Shell Türkiye: 8 Hafta babalık izni

Shell, erkek çalışanlarına sunduğu 8 haftalık babalık izniyle iş dünyasında örnek bir adım atıyor. Şimdiye kadar 30 çalışanın yararlandığı bu izin, çalışan motivasyonu ve bağlılığı açısından önemli bir katkı sağlıyor.

9. L'Oréal Türkiye: 6 Hafta babalık izni

9. L'Oréal Türkiye: 6 Hafta babalık izni

L'Oréal Türkiye çalışanları, yasalar tarafından 5 gün olarak belirlenen babalık iznini 6 hafta olarak kullanabiliyor.

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10. Nestle Türkiye: 4 Hafta babalık izni

10. Nestle Türkiye: 4 Hafta babalık izni

Çalışanlarımızın ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçladığımız, “Küresel Ebeveyn Destek Politikası” kapsamında yeni bebeği olan anne çalışanların izin sürelerini 18 haftaya, baba olan çalışanların izin süresini ise 4 haftaya çıkarıyoruz.

Peki babalık izinleri global şirketlerde nasıl?

Peki babalık izinleri global şirketlerde nasıl?

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Eray

Tr de 5 gün

Kutay

Netflix te işe girersem hemen evlenirim.

Kutay

hem de bir kürtle