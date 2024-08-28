NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotları İçin Dönüş Tarihi Belli Oldu
NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotları İçin Dönüş Tarihi Belli Oldu
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NASA, Boeing'in Starliner mekiğiyle iki astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermişti.
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Sunita Willams ve Butch Wilmore, uzayda mahsur kaldı. Yapılan ilk açıklamalarda astronotların Temmuz ayı sonunda dönebileceği belirtilmişti.
NASA, yaptığı son açıklamada Starliner kapsülünün Eylül ayı başında otomatik pilotla döndürüleceğini açıkladı.
NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu ise 2025 yılının Şubat ayında dönebilecek.
Halihazırda ISS'de bulunan SpaceX kapsülü ise NASA astronotları için bir seçenek değil.
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Öte yandan bugüne kadar uçak kazalarıyla adını duyduğumuz Boeing, astronotların talihsiz durumundan sonra da tüm dikkatleri üzerine çekti.
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