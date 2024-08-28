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NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotları İçin Dönüş Tarihi Belli Oldu

NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotları İçin Dönüş Tarihi Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.08.2024 - 09:47

NASA, iki astronotunu Haziran ayının başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmıştı. Ay sonunda dönecekleri planlanan astronotlar, aylardır uzayda mahsur kaldı. Dönüş tarihini netleştiren NASA, astronotların ne zaman Dünya'ya döneceğini açıkladı.

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NASA, Boeing'in Starliner mekiğiyle iki astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermişti.

NASA, Boeing'in Starliner mekiğiyle iki astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermişti.

Haziran ayının başında gerçekleştirilen başarılı fırlatışın ardından, astronotlar görevlerini tamamladı. Haziran ayının sonunda ise Dünya'ya dönmeleri bekleniyordu. 

Fakat Starliner uzay mekiğinde bazı sıkıntılar yaşandığı aktarıldı.

Sunita Willams ve Butch Wilmore, uzayda mahsur kaldı. Yapılan ilk açıklamalarda astronotların Temmuz ayı sonunda dönebileceği belirtilmişti.

Sunita Willams ve Butch Wilmore, uzayda mahsur kaldı. Yapılan ilk açıklamalarda astronotların Temmuz ayı sonunda dönebileceği belirtilmişti.

Uzay İstasyonu'nda bulunan iki astronot, durumdan çok da şikayetçi olmadıklarını, burada çalışanlara yardım ettiklerini belirtmişti.

Bir gün Dünya'ya geleceklerine olan inançları ise tamdı;

NASA, yaptığı son açıklamada Starliner kapsülünün Eylül ayı başında otomatik pilotla döndürüleceğini açıkladı.

NASA, yaptığı son açıklamada Starliner kapsülünün Eylül ayı başında otomatik pilotla döndürüleceğini açıkladı.

Buna göre, Eylül ayının başında planlanan dönüşte astronotlar yer almayacak. 

Boeing yetkililerinden yapılan açıklamalar ise şu yönde;

'Boeing her şeyden önce mürettebatın ve uzay aracının güvenliğine odaklanmaya devam ediyor. NASA tarafından belirlenen görevi yerine getiriyoruz ve uzay aracını güvenli ve başarılı bir şekilde mürettebatsız dönüş için hazırlıyoruz.'

NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu ise 2025 yılının Şubat ayında dönebilecek.

NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu ise 2025 yılının Şubat ayında dönebilecek.

NASA'nın yaptığı açıklamada 'Wilmore ve Williams, Şubat 2025'e kadar 71/72 sefer sayılı mürettebatın bir parçası olarak resmi çalışmalarına devam edecekler. ' ifadelerine yer veriyor.

Halihazırda ISS'de bulunan SpaceX kapsülü ise NASA astronotları için bir seçenek değil.

Halihazırda ISS'de bulunan SpaceX kapsülü ise NASA astronotları için bir seçenek değil.

Mart ayından bu yana ISS'de görev yapan dört astronot, Eylül ayının sonlarında Dünya'ya dönecek. Yalnızca dört kişilik bir kapasitesi olan bu uzay mekiğinin fazladan iki kişi almasının ise güvenli olmayacağı aktarılıyor.

NASA astronotları, Dünya'ya dönmek için SpaceX kapsülünün yeniden ISS'e gelmesini beklemek zorunda.

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Öte yandan bugüne kadar uçak kazalarıyla adını duyduğumuz Boeing, astronotların talihsiz durumundan sonra da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan bugüne kadar uçak kazalarıyla adını duyduğumuz Boeing, astronotların talihsiz durumundan sonra da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Boeing şirketine ait Starliner adlı uzay mekiği, ilk kez mürettebatlı uçuş gerçekleştirmişti. Şirket, uzayda ve Dünya'da yapılan testlerin ardından uçuşun başarıyla tamamlanacağını öngörmüştü.

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