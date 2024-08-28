NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotları İçin Dönüş Tarihi Belli Oldu

Buna göre, Eylül ayının başında planlanan dönüşte astronotlar yer almayacak.

Boeing yetkililerinden yapılan açıklamalar ise şu yönde;

'Boeing her şeyden önce mürettebatın ve uzay aracının güvenliğine odaklanmaya devam ediyor. NASA tarafından belirlenen görevi yerine getiriyoruz ve uzay aracını güvenli ve başarılı bir şekilde mürettebatsız dönüş için hazırlıyoruz.'