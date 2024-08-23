Amazon'da Bir Buçuk Yıl Hiç Çalışmadan 370 Bin Dolar Maaş Aldığını İddia Eden Yazılımcı
Amazon'da Bir Buçuk Yıl Hiç Çalışmadan 370 Bin Dolar Maaş Aldığını İddia Eden Yazılımcı
Kaynak: https://www.teamblind.com/post/15-yrs...
Amazon'da 1.5 sene hiç çalışmadan 370 bin dolar maaş aldığını iddia eden yazılımcı gündem oldu. Google'daki işten çıkarmalar sonrası Amazon'da 'hiçbir şey yapmamayı' amaçlayan yazılımcı, kısmen amacına ulaştığını dile getiriyor.
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Geçtiğimiz günlerde Amazon'da çalışan bir yazılımcı, hiç çalışmadan 1,5 yıl boyunca fark edilmediğini ve yıllık 370.000 dolar maaş aldığını iddia etti.
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Google'daki işten çıkarmalar sonrası Amazon'da işe başlayan kullanıcı, iddiasını şu şekilde dile getiriyor👇
"Google'daki işten çıkarılmaların ardından 1,5 yıl önce Amazon'da çalışmaya başladım. Amacım aslında pek bir şey yapmadan maaş almak ve sonunda performans değerlendirmesiyle işten çıkarılmaktı..."
"Haftada yaklaşık 8 saat çalışıyorum, genelde toplantılarda. Dürüst olmak gerekirse, Amazon'da önemli hiçbir hedefe katkı sağlamadım, sadece 7 destek talebi çözdüm ve ChatGPT ile 3 günde oluşturduğum bir gösterge tablosunu 3 ayda yaptım diye sundum."
"Şu anda işimde, diğer takımların bizim ekiple entegre olma taleplerine hayır demekle ve entegrasyon işinin %95’ten fazlasını onlara yaptırmakla meşgulüm. Yıllık toplam kazancım 370 bin dolar civarında ve yaşam maliyeti orta seviyede olan bir bölgede yaşıyorum."
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