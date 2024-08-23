Amazon'da Bir Buçuk Yıl Hiç Çalışmadan 370 Bin Dolar Maaş Aldığını İddia Eden Yazılımcı

Amazon'da 1.5 sene hiç çalışmadan 370 bin dolar maaş aldığını iddia eden yazılımcı gündem oldu. Google'daki işten çıkarmalar sonrası Amazon'da 'hiçbir şey yapmamayı' amaçlayan yazılımcı, kısmen amacına ulaştığını dile getiriyor.