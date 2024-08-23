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Amazon'da Bir Buçuk Yıl Hiç Çalışmadan 370 Bin Dolar Maaş Aldığını İddia Eden Yazılımcı

Amazon'da Bir Buçuk Yıl Hiç Çalışmadan 370 Bin Dolar Maaş Aldığını İddia Eden Yazılımcı

Amazon Yazılımcı Maaşları
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 15:21

Amazon'da 1.5 sene hiç çalışmadan 370 bin dolar maaş aldığını iddia eden yazılımcı gündem oldu. Google'daki işten çıkarmalar sonrası Amazon'da 'hiçbir şey yapmamayı' amaçlayan yazılımcı, kısmen amacına ulaştığını dile getiriyor.

Kaynak: https://www.teamblind.com/post/15-yrs...
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Geçtiğimiz günlerde Amazon'da çalışan bir yazılımcı, hiç çalışmadan 1,5 yıl boyunca fark edilmediğini ve yıllık 370.000 dolar maaş aldığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Amazon'da çalışan bir yazılımcı, hiç çalışmadan 1,5 yıl boyunca fark edilmediğini ve yıllık 370.000 dolar maaş aldığını iddia etti.

Google'daki işten çıkarmalar sonrası Amazon'da işe başlayan kullanıcı, iddiasını şu şekilde dile getiriyor👇

Google'daki işten çıkarmalar sonrası Amazon'da işe başlayan kullanıcı, iddiasını şu şekilde dile getiriyor👇

"Google'daki işten çıkarılmaların ardından 1,5 yıl önce Amazon'da çalışmaya başladım. Amacım aslında pek bir şey yapmadan maaş almak ve sonunda performans değerlendirmesiyle işten çıkarılmaktı..."

"Haftada yaklaşık 8 saat çalışıyorum, genelde toplantılarda. Dürüst olmak gerekirse, Amazon'da önemli hiçbir hedefe katkı sağlamadım, sadece 7 destek talebi çözdüm ve ChatGPT ile 3 günde oluşturduğum bir gösterge tablosunu 3 ayda yaptım diye sundum."

"Haftada yaklaşık 8 saat çalışıyorum, genelde toplantılarda. Dürüst olmak gerekirse, Amazon'da önemli hiçbir hedefe katkı sağlamadım, sadece 7 destek talebi çözdüm ve ChatGPT ile 3 günde oluşturduğum bir gösterge tablosunu 3 ayda yaptım diye sundum."

"Şu anda işimde, diğer takımların bizim ekiple entegre olma taleplerine hayır demekle ve entegrasyon işinin %95’ten fazlasını onlara yaptırmakla meşgulüm. Yıllık toplam kazancım 370 bin dolar civarında ve yaşam maliyeti orta seviyede olan bir bölgede yaşıyorum."

"Şu anda işimde, diğer takımların bizim ekiple entegre olma taleplerine hayır demekle ve entegrasyon işinin %95’ten fazlasını onlara yaptırmakla meşgulüm. Yıllık toplam kazancım 370 bin dolar civarında ve yaşam maliyeti orta seviyede olan bir bölgede yaşıyorum."

'Şu ana kadar işten çıkarılacağıma dair bir uyarı almadım. Bu durumu ne kadar daha sürdürebilirim?'

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