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Bakan'dan Instagram ve TikTok Açıklaması: Yetkililer Türkiye'ye Gelecek

Bakan'dan Instagram ve TikTok Açıklaması: Yetkililer Türkiye'ye Gelecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.08.2024 - 22:05

BTK, Türkiye'de yaklaşık 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı erişime kapatmıştı. 2 Ağustos'da kapatılan Instagram, 10 Ağustos'da yeniden erişime açıldı. Katalog suçlar nedeniyle kapatılan Instagram ile görüşmeler ise sürüyor. NTV'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkililerinin Türkiye'ye geleceğini aktardı.

Kaynak: Sibel Can / NTV

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Türkiye'de yaklaşık 57 milyon kullanıcısı bulunan Instagram, 2 Ağustos'da erişime kapatıldı.

Türkiye'de yaklaşık 57 milyon kullanıcısı bulunan Instagram, 2 Ağustos'da erişime kapatıldı.

BTK kararıyla erişimi engellenen Instagram'ın katalog suçlar nedeniyle kapatıldığı öğrenilmişti. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler olduğu aktarılmıştı.

Milyonlarca kullanıcı Instagram'ın kapatılmasına tepkisini gösterirken vatandaşlar çareyi VPN kullanımında bulmuştu.

Milyonlarca kullanıcı Instagram'ın kapatılmasına tepkisini gösterirken vatandaşlar çareyi VPN kullanımında bulmuştu.

VPN kullanımının da yasaklanacağı iddia edilse de bu iddiaların asılsız olduğu açıklanmıştı.

Hareketli günlerin ardından Instagram, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da erişime açıldı.

Hareketli günlerin ardından Instagram, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da erişime açıldı.

Bakan Uraloğlu, alınan Instagram kararının detaylarını ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Uraloğlu, Instagram yetkililerinden sansür konusunda ortak bir çalışma yapılacağı sözünün alındığını duyurdu.

Uraloğlu, Instagram yetkililerinden sansür konusunda ortak bir çalışma yapılacağı sözünün alındığını duyurdu.
twitter.com

NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu "Birkaç ay içerisinde Instagram yetkilileri Türkiye'ye gelecek" açıklamasında bulundu.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu "Birkaç ay içerisinde Instagram yetkilileri Türkiye'ye gelecek" açıklamasında bulundu.

'Bizim asla yasakçı bi zihniyet içerisinde olmadığımızı bu anlamda da vatandaşımızı mağdur etmek istemediğimizi ama mutlaka uyulması gereken kurallar noktasında da iyi bir işbirliği yapmamız gerektiği konusunda mutabık kaldık. Zannediyorum sonbaharda yani birkaç ay içerisinde üst düzey yetkililer gelecek bizim arkadaşlarımızla detaylı bir çalışma yapacaklar.'

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"Erişim engeli getirme ile ilgili elimizde bir ajandamız yok ama 7/24 takip ettiğimizi de söylemek isterim."

"Erişim engeli getirme ile ilgili elimizde bir ajandamız yok ama 7/24 takip ettiğimizi de söylemek isterim."

Diğer sosyal medya platformlarının da kapatılacağına dair iddiaları yanıtlayan Uraloğlu, kamuoyunun taleplerinin yakından takip edildiğini belirtti.

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