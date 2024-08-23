Bakan'dan Instagram ve TikTok Açıklaması: Yetkililer Türkiye'ye Gelecek

'Bizim asla yasakçı bi zihniyet içerisinde olmadığımızı bu anlamda da vatandaşımızı mağdur etmek istemediğimizi ama mutlaka uyulması gereken kurallar noktasında da iyi bir işbirliği yapmamız gerektiği konusunda mutabık kaldık. Zannediyorum sonbaharda yani birkaç ay içerisinde üst düzey yetkililer gelecek bizim arkadaşlarımızla detaylı bir çalışma yapacaklar.'