Bakan'dan Instagram ve TikTok Açıklaması: Yetkililer Türkiye'ye Gelecek
Bakan'dan Instagram ve TikTok Açıklaması: Yetkililer Türkiye'ye Gelecek
BTK, Türkiye'de yaklaşık 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı erişime kapatmıştı. 2 Ağustos'da kapatılan Instagram, 10 Ağustos'da yeniden erişime açıldı. Katalog suçlar nedeniyle kapatılan Instagram ile görüşmeler ise sürüyor. NTV'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkililerinin Türkiye'ye geleceğini aktardı.
Kaynak: Sibel Can / NTV
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Türkiye'de yaklaşık 57 milyon kullanıcısı bulunan Instagram, 2 Ağustos'da erişime kapatıldı.
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Milyonlarca kullanıcı Instagram'ın kapatılmasına tepkisini gösterirken vatandaşlar çareyi VPN kullanımında bulmuştu.
Hareketli günlerin ardından Instagram, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da erişime açıldı.
Uraloğlu, Instagram yetkililerinden sansür konusunda ortak bir çalışma yapılacağı sözünün alındığını duyurdu.
NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu "Birkaç ay içerisinde Instagram yetkilileri Türkiye'ye gelecek" açıklamasında bulundu.
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"Erişim engeli getirme ile ilgili elimizde bir ajandamız yok ama 7/24 takip ettiğimizi de söylemek isterim."
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