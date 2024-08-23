Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Yurt Çözümü: Marmaris’te 5 Yıldızlı Oteli Satın Alıp KYK Yaptı

'Artık Marmaris'imizin de bir yurdu var. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için Marmaris ilçemizde 5 yıldızlı bir oteli bakanlığımızın desteği ile kamulaştırdık. 200 kız ve 200 erkek öğrencimizin kalacağı yurt sözde değil, bir otel konforunda. Kayıt dondurmak zorunda kalan ya da çevre ilçelerden gelip giden gençlerimiz için artık yurt sorunu yok. Bu müjdeli haberi öğrencilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşarken başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile tüm yetkili arkadaşlarımıza öğrencilerimiz adına teşekkür ediyor, gençlerimizin her şeyin en güzelini hak ettiklerini ifade etmek istiyorum.”