İstanbul Havalimanı'nda Ortalık Karıştı: Karadağ Yolcuları İki Gündür Bekliyor
İstanbul Havalimanı'nda Ortalık Karıştı: Karadağ Yolcuları İki Gündür Bekliyor
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Uçuş seferlerinin iptal olması nedeniyle mağdur edilen yolcuların bazıları sinir krizi geçirdi, bazıları ise gözyaşlarına hakim olmadı.
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Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul - Tivat seferi iptal edildi. Sefer iptali sonrası aralarında kadın ve çocuklu ailelerin de olduğu yaklaşık 200 kişiden oluşan yerli ve yabancı birçok yolcu geceyi İstanbul Havalimanı'nda ve çevre otellerde geçirmek zorunda kaldı.
İki gündür havalimanında mahsur kalan yolcular, yaşadıkları durumu protesto etti. Polis, yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bazı yolcular sinir krizi geçirdi.
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