Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul Havalimanı'nda Ortalık Karıştı: Karadağ Yolcuları İki Gündür Bekliyor

İstanbul Havalimanı'nda Ortalık Karıştı: Karadağ Yolcuları İki Gündür Bekliyor

Karadağ istanbul havalimanı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.08.2024 - 16:43

İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul-Tivat seferinin iptal edilmesi nedeniyle kriz çıktı. Seferli iptal edilen ve iki gündür Karadağ'a gidemeyen yolcular isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uçuş seferlerinin iptal olması nedeniyle mağdur edilen yolcuların bazıları sinir krizi geçirdi, bazıları ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Uçuş seferlerinin iptal olması nedeniyle mağdur edilen yolcuların bazıları sinir krizi geçirdi, bazıları ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul - Tivat seferi iptal edildi. Sefer iptali sonrası aralarında kadın ve çocuklu ailelerin de olduğu yaklaşık 200 kişiden oluşan yerli ve yabancı birçok yolcu geceyi İstanbul Havalimanı'nda ve çevre otellerde geçirmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul - Tivat seferi iptal edildi. Sefer iptali sonrası aralarında kadın ve çocuklu ailelerin de olduğu yaklaşık 200 kişiden oluşan yerli ve yabancı birçok yolcu geceyi İstanbul Havalimanı'nda ve çevre otellerde geçirmek zorunda kaldı.

İki gündür havalimanında mahsur kalan yolcular, yaşadıkları durumu protesto etti. Polis, yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bazı yolcular sinir krizi geçirdi.

İki gündür havalimanında mahsur kalan yolcular, yaşadıkları durumu protesto etti. Polis, yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bazı yolcular sinir krizi geçirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın