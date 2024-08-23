Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Vaniköy'deki İnşaatla İlgili Suç Duyurusu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Vaniköy'deki İnşaatla İlgili Suç Duyurusu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın durdurulduğunu ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
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Gözünü sevdiğimin sosyal medyası sende olmasan bu sistemi kim çalıştırabilirdi🙏
tüh bunu arada kaynatamadılar farkedildiler şimdi arada dönen rüşvetler avantaları nasıl hesaplaşacaklar acaba iade mi ederler kim kimden ne aldı ne verdi iş... Devamını Gör