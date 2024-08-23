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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Vaniköy'deki İnşaatla İlgili Suç Duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Vaniköy'deki İnşaatla İlgili Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.08.2024 - 18:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın durdurulduğunu ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ekiplerimizin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştu. Bakanlığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu. Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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maestro__maestro

Gözünü sevdiğimin sosyal medyası sende olmasan bu sistemi kim çalıştırabilirdi🙏

Ferdi

tüh bunu arada kaynatamadılar farkedildiler şimdi arada dönen rüşvetler avantaları nasıl hesaplaşacaklar acaba iade mi ederler kim kimden ne aldı ne verdi iş... Devamını Gör