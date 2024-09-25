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Güneş Tutulması Ne Zaman? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Güneş Tutulması Ne Zaman? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 20:35

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması için geri satım başladı! Dünyanın bir kez daha gözlemlemeye hazırlandığı bu eşsiz gökyüzü olayını kaçırmak istemeyenler, halkalı Güneş tutulması hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, dünyanın pek çok yerinden görülecek olan Güneş tutulması Türkiye'de görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman? 

İşte, detaylar...

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Halkalı Güneş Tutulması Ne Zaman?

Halkalı Güneş Tutulması Ne Zaman?

Ekim ayında gerçekleşecek olan bu görkemli gökyüzü olayı, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 18.13'te gerçekleşecek.

Halkalı Güneş Tutulması Kaç Dakika sürecek?

Halkalı Güneş Tutulması Kaç Dakika sürecek?

Ay'ın Güneş'i tam olarak örtmediği için halkalı bir şekilde görünecek olan Güneş Tutulmasının 7 dakika 25 saniye sürmesi bekleniyor.

Güneş Tutulması Nedir?

Güneş Tutulması Nedir?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş'in arasına girmesi sonucunda oluşan bir gökyüzü olayıdır. Ay'ın, Güneş'i kısmen ya da tamamen örtmesiyle meydana gelen bu doğa olayı, yılda 2 ila 5 kez gerçekleşir. 

Yıl içinde Ay, Dünya'nın çevresini yaklaşık on iki kez döner. Fakat, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında yaklaşık 5 derecelik bir açı oluştuğunda tutulma meydana gelir. Yani Ay, Güneş ile Dünya'nın arasına girer. Bu yıl ise Güneş tutulması yalnızca iki kez meydana gelecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleşen tutulma ise yılın son Güneş tutulması olacak.

Peki, Halkalı Güneş Tutulması Nedir?

Peki, Halkalı Güneş Tutulması Nedir?

Halkalı Güneş tutulması, Ay'ın görünür çapının Güneş'inkinden daha küçük olduğu durumlarda meydana gelir. Tutulma sırasında Ay, Güneş'i tamamen örtmez. Bu durum, Ay ve Güneş'in bize olan uzaklıklarının değişmesinden ve yörüngelerinin elips şeklinde olmasından kaynaklanır. 

Tam tutulmalarda ise Ay, Güneş'i tamamen örter ve bu, gökbilimciler için en görkemli gök olaylarından biridir.

Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Tutulma, Türkiye'de tam olarak gözlemlenilemeyecek. Ülkemizde tutulma yalnızca parçalı bir şekilde görülecek.

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Güneş Tutulması Hangi Ülkelerde Görülecek?

Güneş Tutulması Hangi Ülkelerde Görülecek?

2 Ekim'de gerçekleşecek olan tutulma, Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kesimlerinde gözlemlenebilecek.

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