Güneş Tutulması Ne Zaman? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş'in arasına girmesi sonucunda oluşan bir gökyüzü olayıdır. Ay'ın, Güneş'i kısmen ya da tamamen örtmesiyle meydana gelen bu doğa olayı, yılda 2 ila 5 kez gerçekleşir.

Yıl içinde Ay, Dünya'nın çevresini yaklaşık on iki kez döner. Fakat, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında yaklaşık 5 derecelik bir açı oluştuğunda tutulma meydana gelir. Yani Ay, Güneş ile Dünya'nın arasına girer. Bu yıl ise Güneş tutulması yalnızca iki kez meydana gelecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleşen tutulma ise yılın son Güneş tutulması olacak.