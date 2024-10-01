Astrolog Nuray Sayarı Tutulmada Kaderi Değişecek Olan Burçları Açıkladı! İşte Tutulmaya Özel Bolluk Ritüeli
Astrolog Nuray Sayarı Tutulmada Kaderi Değişecek Olan Burçları Açıkladı! İşte Tutulmaya Özel Bolluk Ritüeli
Güneş tutulmasıyla başlayan Ekim ayı, güçlü astrolojik olaylarla hepimizin hayatını etkisi altına alacak. Tutulmanın kritiğini yapan ünlü astrolog Nuray Sayarı, Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında günün en önemli saatini açıkladı. Tutulmanın gerçekleşeceği 21.49'da neler olacağını da dikkatle ele aldı. Peki, Güneş tutulmasında hangi burçlar aşkı bulacak? Hangi burçlar zengin olacak?
İşte, Sayarı'dan Güneş tutulmasına özel bolluk ve bereket ritüeli...
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Astrolog Nuray Sayarı, Güneş tutulması için saat verdi, neler olacağını açıkladı! O burçlar hazır olsun, aşkınız nikah masasında noktalanacak. Tabii tutulma kimilerine de bolluk ve para getirecek.
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Yaşam alanlarında bakış açısını değiştiren ve hatta kaderin değişeceği bir Güneş tutulması başlıyor!
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Güneş Tutulmasına Özel Bolluk ve Bereket Ritüeli Nasıl Yapılır?
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