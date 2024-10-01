Astrolog Nuray Sayarı Tutulmada Kaderi Değişecek Olan Burçları Açıkladı! İşte Tutulmaya Özel Bolluk Ritüeli

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, Beyaz TV'de sevilen televizyon programı Hayatta Her Şey Var'a konuk oldu. Nur Viral'in sunduğu programda Güneş tutulmasının en kritik dönüşümlerini ve hangi burçların neler elde edeceğini anlattı.

2 Ekim Salı günü Terazi burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması, Türkiye saatiyle 21.49'da gerçekleşecek. Peki, hangi burçlar aşkı bulacak, hangi burçlar paraya doyacak?

Gelin öğrenelim 👇