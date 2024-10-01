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Astrolog Nuray Sayarı Tutulmada Kaderi Değişecek Olan Burçları Açıkladı! İşte Tutulmaya Özel Bolluk Ritüeli

Astrolog Nuray Sayarı Tutulmada Kaderi Değişecek Olan Burçları Açıkladı! İşte Tutulmaya Özel Bolluk Ritüeli

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 10:55

Güneş tutulmasıyla başlayan Ekim ayı, güçlü astrolojik olaylarla hepimizin hayatını etkisi altına alacak. Tutulmanın kritiğini yapan ünlü astrolog Nuray Sayarı, Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında günün en önemli saatini açıkladı. Tutulmanın gerçekleşeceği 21.49'da neler olacağını da dikkatle ele aldı. Peki, Güneş tutulmasında hangi burçlar aşkı bulacak? Hangi burçlar zengin olacak?

İşte, Sayarı'dan Güneş tutulmasına özel bolluk ve bereket ritüeli...

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Astrolog Nuray Sayarı, Güneş tutulması için saat verdi, neler olacağını açıkladı! O burçlar hazır olsun, aşkınız nikah masasında noktalanacak. Tabii tutulma kimilerine de bolluk ve para getirecek.

Astrolog Nuray Sayarı, Güneş tutulması için saat verdi, neler olacağını açıkladı! O burçlar hazır olsun, aşkınız nikah masasında noktalanacak. Tabii tutulma kimilerine de bolluk ve para getirecek.

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, Beyaz TV'de sevilen televizyon programı Hayatta Her Şey Var'a konuk oldu. Nur Viral'in sunduğu programda Güneş tutulmasının en kritik dönüşümlerini ve hangi burçların neler elde edeceğini anlattı. 

2 Ekim Salı günü Terazi burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması, Türkiye saatiyle 21.49'da gerçekleşecek. Peki, hangi burçlar aşkı bulacak, hangi burçlar paraya doyacak? 

Gelin öğrenelim 👇

Yaşam alanlarında bakış açısını değiştiren ve hatta kaderin değişeceği bir Güneş tutulması başlıyor!

Yaşam alanlarında bakış açısını değiştiren ve hatta kaderin değişeceği bir Güneş tutulması başlıyor!

Yaşam enerjisinin değişmesiyle birlikte hayatınızda her şey değişebilir. 'Ne yapacağım?', 'Benim sonum ne olacak?', 'Önümü göremiyorum...', 'Hayatım sürekli türbülansta!' ya da 'Gelecek korkum var' diyenlerdenseniz, her şeyi geride bırakıyorsunuz. Çünkü 2 Ekim'de tutulma ile birlikte kaderiniz değişecek! 

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Hakkını arayıp bulamayanlar, dava ve hukuki süreçlerle uğraşanlar, sesini duyuramayanlar, kendini ifade edemeyenler sonunda istediklerini elde edecek. 

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Hazır olun herkes aşkı bulacak. İçsel denge ile huzur, mutluluk ve zenginlik de pek çoğumuzu bulacak. Hayat enerjinizi değiştirmek için olumluya odaklanmanız şart. Güzellikler ister ve bunun için çaba harcarsanız istediğiniz sizi bulacak! 

Özellikle Boğa, Yengeç, Terazi, Yay ve Kova burçları bir anda kendini nikah masasında bulabilir. Yıldırım aşkına hazır olun.

Para kapınızı çalacak: İşte, Güneş tutulmasında hayatı maddi ve manevi anlamda tamamen değişecek burçlar!

Para kapınızı çalacak: İşte, Güneş tutulmasında hayatı maddi ve manevi anlamda tamamen değişecek burçlar!

Şansı ve hayat enerjisindeki değişimi beraberinde getiren güçlü kozmik enerjilerle negatifi pozitife çevirecek Güneş tutulması pek çok burca etki edecek. 

Ünlü astrolog Nuray Sayarı'ya göre tutulmada Koç, İkizler, Terazi, Oğlak ve Kova burçlarının hayatında tam anlamıyla her şey değişecek. Değişim hem maddi hem de manevi anlamda yaşanacak.

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Güneş Tutulmasına Özel Bolluk ve Bereket Ritüeli Nasıl Yapılır?

Güneş Tutulmasına Özel Bolluk ve Bereket Ritüeli Nasıl Yapılır?

  • Bolluk ve bereket ritüeli için hangi renkte olduğu fark etmeksizin bir kumaş parçasına ihtiyacınız var. 

  • Bu kumaş parçasının içerisine bir tutam kadar pirinci, 'Boluğa ve berekete niyet ediyorum' diyerek koyuyorsunuz. 

  • Üzerine bir tutam kadar yeşil mercimek ekliyor, bununla da 'Hayatımda her şey daim olsun' diyorsunuz. 

  • Sıra geldi vücuda enerji veren tarçına, bir tutam da enerjinizi yükseltecek ve negatifi pozitife çevirecek tarçın ekliyorsunuz. 

  • Başarı, zarafet ve görkemi temsil eden bir adet de defne yaprağı koyuyorsunuz. 

  • Defne yaprağının üzerine, dileklerinizi yazacaksınız. Fakat bu işlemi frekansı en yüksek olan kalem ile yani kurşun kalem ile yapmalısınız. 

  • Güzellikleri kabul etmek için 3 tane 7 7 7 yazdıktan sonra bir de çekimi artıran mıknatıs ekleyin ve bağlayın. 

  • Ritüeli tamamlamak için dileklerinizi dileyip dualar edip inancınıza sığının ve güzellikler isteyin.

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