Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol Gözaltına Alındı
Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol Gözaltına Alındı
Tatvan Belediyesi’nin DEM Partili Eş Başkanı Mümin Erol'un, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındığı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DEM Partili Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erol'un emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Erol hakkında, makam odasında asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın