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Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol Gözaltına Alındı

Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2025 - 15:35 Son Güncelleme: 17.02.2025 - 15:57

Tatvan Belediyesi’nin DEM Partili Eş Başkanı Mümin Erol'un, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

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DEM Partili Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

DEM Partili Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Erol'un emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Erol'un emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Erol hakkında, makam odasında asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.

Erol hakkında, makam odasında asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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