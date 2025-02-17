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Konya Selçuk Üniversitesi’nde Silahlı Saldırı: Dekan Yardımcısını Vurup İntihar Girişiminde Bulundu

Konya Selçuk Üniversitesi’nde Silahlı Saldırı: Dekan Yardımcısını Vurup İntihar Girişiminde Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2025 - 15:23 Son Güncelleme: 17.02.2025 - 15:49

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. Sabah’ta yer alan habere göre; bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında Bestami Serdar E., Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında Bestami Serdar E., Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı.

İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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