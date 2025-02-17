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İlk Kez Paylaşıldı: Meral Akşener’in Yeni İmajı Ortaya Çıktı

İlk Kez Paylaşıldı: Meral Akşener’in Yeni İmajı Ortaya Çıktı

Meral Akşener
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2025 - 16:25

İYİ Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra kameraların önüne çıkmayı tercih etmeyen Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretinde sarı saçlı imajıyla dikkat çekmişti. Meral Akşener’in yeniden imaj değişiliğine gittiği ortaya çıktı. Eski İYİ Parti Genel Başkanı hakkında AK Parti’ye katılacak iddiaları ortaya atılmıştı.

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Meral Akşener, Mart 2024’te yapılan yerel seçimler sonrasında görevinden istifa ederek siyaset sahnesinde geri çekilmişti.

Meral Akşener, Mart 2024’te yapılan yerel seçimler sonrasında görevinden istifa ederek siyaset sahnesinde geri çekilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı Müsavat Dervişoğlu’na devreden Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sırasında sarı saçlı imajıyla konuşulmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı Müsavat Dervişoğlu’na devreden Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sırasında sarı saçlı imajıyla konuşulmuştu.

Meral Akşener’in yeniden imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Meral Akşener’in yeniden imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak tarafından paylaşılan fotoğrafta, uzun zaman sonra görüntüsü ortaya çıkan Meral Akşener’in yeni hali yer aldı.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak tarafından paylaşılan fotoğrafta, uzun zaman sonra görüntüsü ortaya çıkan Meral Akşener’in yeni hali yer aldı.

Meral Akşener hakkında AK Parti’ye katılarak önemli görevler alacağı iddia edilmişti.

Meral Akşener hakkında AK Parti’ye katılarak önemli görevler alacağı iddia edilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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