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Toplam 7 Dava: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener’e Açtığı Davalardan Vazgeçti

Toplam 7 Dava: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener’e Açtığı Davalardan Vazgeçti

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2024 - 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik açtığı toplam 7 davadan vazgeçtiği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikayeti ile Meral Akşener hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 3 dava, manevi tazminat talep edilen ise 4 dava açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikayeti ile Meral Akşener hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 3 dava, manevi tazminat talep edilen ise 4 dava açılmıştı.

Cumhurbaşkanın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm davalardaki şikayetlerinden vazgeçtiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm davalardaki şikayetlerinden vazgeçtiğini açıkladı.

Aydın yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aydın yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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