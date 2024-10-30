Toplam 7 Dava: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener’e Açtığı Davalardan Vazgeçti
Toplam 7 Dava: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener’e Açtığı Davalardan Vazgeçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik açtığı toplam 7 davadan vazgeçtiği açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikayeti ile Meral Akşener hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 3 dava, manevi tazminat talep edilen ise 4 dava açılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm davalardaki şikayetlerinden vazgeçtiğini açıkladı.
Aydın yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın