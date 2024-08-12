Ümit Özdağ’ın Meral Akşener İddiası: Dinlenemeyen Odada Söylemiş!
Ümit Özdağ’ın Meral Akşener İddiası: Dinlenemeyen Odada Söylemiş!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meral Akşener ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Özdağ’a göre, Akşener, kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 Genel Seçimlerinde, bir anket şirketi sahibine ‘dinlenemeyen odada’ “Beyefendiyi Cumhurbaşkanı seçtiriyoruz” demiş.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YouTube’da “Bukanal” isimli kanalda gazeteci Mine Özbek’in sorularını yanıtladı.
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Özdağ, Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce’nin arasında kıyasıya geçen 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir iddiada bulundu.
İddiaya göre, Meral Akşener seçime 1 ay kala, partisinin de anket çalışmalarını yapan şirketin başkanı ile “dinlenemeyen odada” görüşmüş ve “Beyefendiyi başkan seçtiriyoruz” ifadelerini kullanmış.
Meral Akşener, 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş’ın ardından en fazla oyun alan isim olmuştu.
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