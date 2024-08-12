Ümit Özdağ’ın Meral Akşener İddiası: Dinlenemeyen Odada Söylemiş!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meral Akşener ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Özdağ’a göre, Akşener, kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 Genel Seçimlerinde, bir anket şirketi sahibine ‘dinlenemeyen odada’ “Beyefendiyi Cumhurbaşkanı seçtiriyoruz” demiş.