Ümit Özdağ İle Muharrem İnce Birbirine Girdi: Sinan Oğan Vurgulu Gönderme!
Ümit Özdağ İle Muharrem İnce Birbirine Girdi: Sinan Oğan Vurgulu Gönderme!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin polemiğinde yine Sinan Oğan ismi ön plana çıktı.
İnce, Özdağ'a, 'Sayın Ümit Özdağ, senin cumhurbaşkanı adayın 'Milliyetçiliği ayaklar altına alan” Erdoğan’ı destekledi. Sen daha ne konuşuyorsun?' sözleriyle yanıt verdi.
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Memleket Partisi ile Zafer Partisi arasında yapılması beklenen ittifak daha başlamadan bitmişti.
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, o dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapınca, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Ben kimsenin yedek adayı değilim" diyerek ittifakı bozduğu öne sürülmüştü.
Ümit Özdağ'ın Muharrem İnce'ye yönelik, “ Muharrem İnce'nin ayrılması iyi de oldu aslında. Yoksa yine adaylıktan çekilecek ve biz cumhurbaşkanı adayımız olmadan seçime gidecektik" sözleri ise yeni bir tartışma başlattı.
Muharrem İnce, Ümit Özdağ'a Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Sinan Oğan üzerinden dikkat çeken bir yanıt verdi.
Muharrem İnce, "Sayın Ümit Özdağ, senin cumhurbaşkanı adayın “Milliyetçiliği ayaklar altına alan” Erdoğan’ı destekledi. Sen daha ne konuşuyorsun? Beni konuşmayı bırak, kendine dön bir bak" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı ilk turunda Zafer Partisi'nin desteğiyle yüzde 5,30 gibi dikkat çeken bir oy oranına ulaşan Sinan Oğan, ikinci turda kendi başına hareket ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.
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