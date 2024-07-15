Ümit Özdağ İle Muharrem İnce Birbirine Girdi: Sinan Oğan Vurgulu Gönderme!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin polemiğinde yine Sinan Oğan ismi ön plana çıktı.

İnce, Özdağ'a, 'Sayın Ümit Özdağ, senin cumhurbaşkanı adayın 'Milliyetçiliği ayaklar altına alan” Erdoğan’ı destekledi. Sen daha ne konuşuyorsun?' sözleriyle yanıt verdi.