AK Parti'den En Düşük Emekli Maaşı İçin Son Açıklama: "Bu Akşam Netleşecek"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının bu akşam belli olacağını söyledi.

Güler, emekli maaşlarına yapılması beklenen zamla ilgili, 'Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var, onlara bakıyoruz.' ifadelerini kullandı.