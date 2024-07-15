AK Parti'den En Düşük Emekli Maaşı İçin Son Açıklama: "Bu Akşam Netleşecek"
AK Parti'den En Düşük Emekli Maaşı İçin Son Açıklama: "Bu Akşam Netleşecek"
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının bu akşam belli olacağını söyledi.
Güler, emekli maaşlarına yapılması beklenen zamla ilgili, 'Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var, onlara bakıyoruz.' ifadelerini kullandı.
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6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Ancak enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.
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Bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emekliye zam yok anlamına geliyor. Hükümet ise sorunu 10 bin lira olan en düşük emekli maaşını artırarak çözmek istiyor.
Şu ana kadar çıkan kulis haberlerde beklenti en düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında olması.
Son olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının bu akşam belli olacağını söyledi.
Güler, emekli maaşlarına yapılması beklenen zamla ilgili, "Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var, onlara bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
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