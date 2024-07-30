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Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın 2013'te Yaptığı Bir Açıklama Yeniden Gündem Oldu

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın 2013'te Yaptığı Bir Açıklama Yeniden Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 09:10 Son Güncelleme: 30.07.2024 - 09:29

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 2013 yılında üniversiteli kız ve erkekler ile ilgili yapmış olduğu bir açıklama yeniden gündem oldu.

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Ümit Özdağ, üniversiteli kız ve erkek öğrencilerin evlenmeden aynı evde durmasını tasvip etmediğini söyledi.

Ümit Özdağ, üniversiteli kız ve erkek öğrencilerin evlenmeden aynı evde durmasını tasvip etmediğini söyledi.

Özdağ'ın, tarihler 2013 yılını gösterirken yapmış olduğu bu açıklama yeniden gündemde.

Özdağ'ın, tarihler 2013 yılını gösterirken yapmış olduğu bu açıklama yeniden gündemde.

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ipimle kuşağım

ne yalan söyleyeyim ben de kadın ve erkeğin evlenmeden aynı evde yaşaması fikrine sıcak bakmıyorum. aile yapısının korunması konusunda biraz gelenekçiyim. ay... Devamını Gör

Osman Elmallı

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