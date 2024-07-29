Balıkesir'deki Kreşte Bir Öğretmen Çocuğa Şiddet Uyguladı: Eline Tırnaklarını Geçirdi

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Çocuğuna şiddet uygulandığını belirten vatandaş, minik çocuğu video kaydına aldı ve olayı anlatmasını istedi.
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Şiddete uğrayan miniğin babası, çocuğunun elindeki tırnak izlerini kameraya gösterdi ve öğretmenin çocuğuna şiddet uyguladığını, bunun ilk olmadığını belirtti.
Videonun tamamı için:
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öğretmen olmasın bazı canavarlar! eğitim sistemine bak! herkes öğretmen olmasın ya biraz bi kriter belirleyin bakın psikolojisine öğretmen olur mu olmaz mı diye
her öğretici pedagojik eğitim almalı.
kiyamam ah yavrum benim simdi o ogretmeni evire cevire dovse bu baba sonuna kadar hakli!
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