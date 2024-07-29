Balıkesir'deki Kreşte Bir Öğretmen Çocuğa Şiddet Uyguladı: Eline Tırnaklarını Geçirdi

Oyuncu Mustafa Üstündağ Yaptığı Paylaşımla Kültür ve Turizim Bakanlığı'na Tepki Gösterdi

Yumurta Kartonu ile Yapılan Yaratıcı Börek Tarifini Görünce Ev Hanımlarına Kalacaksınız

Bir İş Gününde Ne Kadar Harcadığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu