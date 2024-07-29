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Balıkesir'deki Kreşte Bir Öğretmen Çocuğa Şiddet Uyguladı: Eline Tırnaklarını Geçirdi

Balıkesir'deki Kreşte Bir Öğretmen Çocuğa Şiddet Uyguladı: Eline Tırnaklarını Geçirdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 22:18

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir kreşte iddiaya göre 4 yaşındaki bir çocuğa öğretmeni tarafından şiddet uygulandı.

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Çocuğuna şiddet uygulandığını belirten vatandaş, minik çocuğu video kaydına aldı ve olayı anlatmasını istedi.

Çocuğuna şiddet uygulandığını belirten vatandaş, minik çocuğu video kaydına aldı ve olayı anlatmasını istedi.

Şiddete uğrayan miniğin babası, çocuğunun elindeki tırnak izlerini kameraya gösterdi ve öğretmenin çocuğuna şiddet uyguladığını, bunun ilk olmadığını belirtti.

Şiddete uğrayan miniğin babası, çocuğunun elindeki tırnak izlerini kameraya gösterdi ve öğretmenin çocuğuna şiddet uyguladığını, bunun ilk olmadığını belirtti.

Videonun tamamı için:

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Elif

öğretmen olmasın bazı canavarlar! eğitim sistemine bak! herkes öğretmen olmasın ya biraz bi kriter belirleyin bakın psikolojisine öğretmen olur mu olmaz mı diye

Naci Kir

her öğretici pedagojik eğitim almalı.

what ever

kiyamam ah yavrum benim simdi o ogretmeni evire cevire dovse bu baba sonuna kadar hakli!

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