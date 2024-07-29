Türkiye'deki Ekonomiyi Yorumlayan Fatih Altaylı: "Nas Nas Diye Memleketin Geldiği Hale Bak"

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Fatih Altaylı, YouTube'da yayınlanan programında Türkiye ekonomisi ile diğer ülkeleri karşılaştırdı.
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İstanbul'un, Paris'ten daha pahalı olduğunu söyleyen Altaylı, faizler düştükten sonra Türkiye'de ekonominin dengesinin bozulduğunu belirtti.
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