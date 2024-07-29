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Türkiye'deki Ekonomiyi Yorumlayan Fatih Altaylı: "Nas Nas Diye Memleketin Geldiği Hale Bak"

Türkiye'deki Ekonomiyi Yorumlayan Fatih Altaylı: "Nas Nas Diye Memleketin Geldiği Hale Bak"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 21:16

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Enflasyon oranlarının yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar hayat pahalılığını etkilemeye devam ediyor.

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Fatih Altaylı, YouTube'da yayınlanan programında Türkiye ekonomisi ile diğer ülkeleri karşılaştırdı.

Fatih Altaylı, YouTube'da yayınlanan programında Türkiye ekonomisi ile diğer ülkeleri karşılaştırdı.

İstanbul'un, Paris'ten daha pahalı olduğunu söyleyen Altaylı, faizler düştükten sonra Türkiye'de ekonominin dengesinin bozulduğunu belirtti.

İstanbul'un, Paris'ten daha pahalı olduğunu söyleyen Altaylı, faizler düştükten sonra Türkiye'de ekonominin dengesinin bozulduğunu belirtti.

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V for Valkyr

Nas: İslam fıkıhında Kur'an'da yer alan ayetler ve peygamberin söylediği sözler olan hadislere verilen genel ad. Yani İslam bizi batırdı...

Naci Kir

Avrupa'nın üçüncü pahalı ülkesi Finlandiya bile daha ucuz.

Balkan Türkleri

Siyasal İslamcılar koyunlarını gazlamak için önüne gelene atar yapa yapa ülkenin ekonomisinin içine ettiler.Şimdi tükürdüklerini bir güzel yalatıyorlar,Katil... Devamını Gör