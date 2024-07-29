Oyuncu Mustafa Üstündağ Yaptığı Paylaşımla Kültür ve Turizim Bakanlığı'na Tepki Gösterdi

Türkiye'deki Ekonomiyi Yorumlayan Fatih Altaylı: "Nas Nas Diye Memleketin Geldiği Hale Bak"

''Benim İçin Erkekte En Önemlisi Gücüdür'' Diyen Kadın Çektiği Video ile Sosyal Medyayı İkiye Böldü