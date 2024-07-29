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Oyuncu Mustafa Üstündağ Yaptığı Paylaşımla Kültür ve Turizim Bakanlığı'na Tepki Gösterdi

Oyuncu Mustafa Üstündağ Yaptığı Paylaşımla Kültür ve Turizim Bakanlığı'na Tepki Gösterdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 20:30

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Oyuncu Mustafa Üstündağ, tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer almış ve özellikle 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

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Mustafa Üstündağ, turistik işletmeleri özel şirketlere devreden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Mustafa Üstündağ, turistik işletmeleri özel şirketlere devreden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tepki gösterdi.

"Türk vatandaşı olarak üzerimde Euro olmadığı için utandım. Cennet – Cehennem 435 liraydı. Haftaya 550 lira verebilirsiniz. Çünkü Euro olarak alıyorlar."

"Türk vatandaşı olarak üzerimde Euro olmadığı için utandım. Cennet – Cehennem 435 liraydı. Haftaya 550 lira verebilirsiniz. Çünkü Euro olarak alıyorlar."

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