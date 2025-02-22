Tarihi Geçmiş Bebek Maması ve Tavuk Satan İki Zincir Market Mühürlendi
Tarihi Geçmiş Bebek Maması ve Tavuk Satan İki Zincir Market Mühürlendi
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Zincir marketlere yapılan denetimler arttırıldı. Denetimlerde karşımıza çıkan korkunç manzara yine değişmedi.
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Denetimler sırasında Güllerpınarı Mahallesi, Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinin son kullanma tarihi geçmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte, süt ve ekler sattığı tespit edildi.
Yine Güllerpınarı Mahallesi Hacet Caddesi üzerinde bulunan bir başka zincir market şubesinin, son kullanma tarihi geçmiş ve silinmiş ürünler sattığı ortaya çıktı.
Tutanak tutulan işletmeler, Alanya Belediyesi Encümeni’ne sevk edildi. Encümen kararı ile harekete geçen ekipler, iki zincir market şubesine cezai işlem uyguladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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