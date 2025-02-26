İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasını İptal Edin” Açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasını İptal Edin” Açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle ‘diploma iptali’ hususunda söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi’ne gönderilmiştir” denildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istendi.
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Başsavcılık: ‘’Cevabın ivedi bir şekilde Başsavcılığı’mıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur’’
DİPLOMA İPTALİ HAKKINA AÇIKLAMA:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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