İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasını İptal Edin” Açıklaması

Söz konusu yazının devamında ise ‘’İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise raporların Başsavcılığa gönderilmesi, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza gönderilmesi, ayrıca 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Başsavcılığı’mıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur’’ ifadelerine yer verilmişti.