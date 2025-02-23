TRT Arşiv İstanbul'daki Meşhur 1987 Kar Fırtınası'ndan Sonra Yapılan Haberi Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkenin dört bir yanı yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. İstanbul, uzun süredir görmediği bir kar yağışı ile karşılaştı. Pek çok yerde yollar kapanırken, eğitime de ara verildi. Bu da insanların aklına meşhur 1987 kışın getirdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu o kışı yaşayanlar, başlarına gelen zorlukları bugün hala hatırlıyor.