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TRT Arşiv İstanbul'daki Meşhur 1987 Kar Fırtınası'ndan Sonra Yapılan Haberi Paylaştı

TRT Arşiv İstanbul'daki Meşhur 1987 Kar Fırtınası'ndan Sonra Yapılan Haberi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2025 - 09:47

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Bildiğiniz üzere ülkenin dört bir yanı yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. İstanbul, uzun süredir görmediği bir kar yağışı ile karşılaştı. Pek çok yerde yollar kapanırken, eğitime de ara verildi. Bu da insanların aklına meşhur 1987 kışın getirdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu o kışı yaşayanlar, başlarına gelen zorlukları bugün hala hatırlıyor.

Hatırlamayanlar için buraya bırakalım;

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TRT Arşiv meşhur 1987 kışının ardından yapılan haberi paylaştı.

TRT Arşiv meşhur 1987 kışının ardından yapılan haberi paylaştı.

Karın ardından gerçekleşen normalleşme adımları, yaşananların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.

Karın ardından gerçekleşen normalleşme adımları, yaşananların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte o haber;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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