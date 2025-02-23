TRT Arşiv İstanbul'daki Meşhur 1987 Kar Fırtınası'ndan Sonra Yapılan Haberi Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkenin dört bir yanı yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. İstanbul, uzun süredir görmediği bir kar yağışı ile karşılaştı. Pek çok yerde yollar kapanırken, eğitime de ara verildi. Bu da insanların aklına meşhur 1987 kışın getirdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu o kışı yaşayanlar, başlarına gelen zorlukları bugün hala hatırlıyor.
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TRT Arşiv meşhur 1987 kışının ardından yapılan haberi paylaştı.
Karın ardından gerçekleşen normalleşme adımları, yaşananların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.
İşte o haber;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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