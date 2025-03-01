Bir Şahıs Cübbeli Ahmet'in Kızının Çakarlı Araç Kullandığı İçin Ceza Almasını Haber Yapanalara Tepki Gösterdi

Geçtiğimiz gün Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu çakarlı araç kullandığı için aldığı ceza ile gündeme geldi. G kasa ultra lüks aracın trafikte çakarla yol istemesi tepki çekmiş, ardından aracın Yüsra Ünlü Palazoğlu'na ait olduğu iddia edilmişti. Palazoğlu iddiaları kabul etmiş '__Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…' demişti. Olayın ardından Yüsra Ünlü Palazoğlu'na 139.165 TL para cezası kesildiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayın çokça haber yapılmasının ardından bir şahıs bazı haber kanallarına ve haber sitelerine tepki gösterdi.
Bu kadar parayı nereden bulduklarını soranlara, "Parası var ki eşine almış, beceremediğiniz şeyleri böyle mi tenkit ediyorsunuz?" dedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın