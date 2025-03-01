Bir Şahıs Cübbeli Ahmet'in Kızının Çakarlı Araç Kullandığı İçin Ceza Almasını Haber Yapanalara Tepki Gösterdi

Geçtiğimiz gün Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu çakarlı araç kullandığı için aldığı ceza ile gündeme geldi. G kasa ultra lüks aracın trafikte çakarla yol istemesi tepki çekmiş, ardından aracın Yüsra Ünlü Palazoğlu'na ait olduğu iddia edilmişti. Palazoğlu iddiaları kabul etmiş '__Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…' demişti. Olayın ardından Yüsra Ünlü Palazoğlu'na 139.165 TL para cezası kesildiği öğrenildi.