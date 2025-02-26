Almanya'da Bir Hastane Farklı Ülkelerden Gelen Sağlık Çalışanlarının Sayısını Bir Video ile Gösterdi

Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik gidişat özellikle genç nesli yurt dışındaki çalışma imkanlarını değerlendirmeye yönlendirdi. En çok da sağlık çalışanları beyin göçünü tercih etti. Hem çalışma koşulları hem de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bu durumu daha da artırdı. Pek çoğunun ilk tercihi ise Almanya oldu. Almanya, benzer sebeplerden pek çok farklı ülkeden göç alıyor. Pek çoğu ise gerçekten kendi işini yapabilme fırsatı buluyor.