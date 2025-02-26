Almanya'da Bir Hastane Farklı Ülkelerden Gelen Sağlık Çalışanlarının Sayısını Bir Video ile Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGbbOY...
Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik gidişat özellikle genç nesli yurt dışındaki çalışma imkanlarını değerlendirmeye yönlendirdi. En çok da sağlık çalışanları beyin göçünü tercih etti. Hem çalışma koşulları hem de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bu durumu daha da artırdı. Pek çoğunun ilk tercihi ise Almanya oldu. Almanya, benzer sebeplerden pek çok farklı ülkeden göç alıyor. Pek çoğu ise gerçekten kendi işini yapabilme fırsatı buluyor.
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Almanya'da bir hastane, farklı ülkelerden gelen sağlık çalışanlarının sayısını göstermek için video çekti.
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Her bir bölümdeki göçmenlerin sayısının gösterildiği video, Almanya'daki göçmen yoğunluğunu özetlerken o video "Farklıyız ve renkliyiz." notuyla paylaşıldı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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