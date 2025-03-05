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Rusya'nın Sanat Galerilerini Aratmayan Metro İstasyonlarına Bayılacaksınız

Rusya'nın Sanat Galerilerini Aratmayan Metro İstasyonlarına Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.03.2025 - 16:44

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Bir şehrin atmosferini tamamen dönüştüren etkenlerden biri, ona eklenen sanatsal unsurlardır. Bu unsurlar, şehrin karakterini ve ruhunu belirler. Sanatsal dokunuşlar, bir şehrin kimliğini oluştururken, aynı zamanda ona eşsiz bir çekicilik katar. Bu yüzden, bir şehirde sanatın varlığı, o şehrin ambiyansını ve enerjisini belirleyen önemli bir faktördür. Sanat, bir şehri sadece görsel olarak değil, duygusal ve kültürel olarak da zenginleştirir. Bu nedenle, bir şehrin her yanına eklenen sanatsal dokunuşlar, o şehrin ambiyansını tamamen değiştirir ve onu benzersiz kılar. Rusya metroları bunun en güzel örneklerinden birini sunuyor.

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Rusya'ya giden bir turist heykeller ve taş işlemeleriyle dizayn edilmiş metro istasyonlarını paylaştı.

Rusya'ya giden bir turist heykeller ve taş işlemeleriyle dizayn edilmiş metro istasyonlarını paylaştı.

Metrolardaki her bir detay izleyenleri büyülerken adeta bir sanat galerisi geziyormuş izlenimi verdi.

Metrolardaki her bir detay izleyenleri büyülerken adeta bir sanat galerisi geziyormuş izlenimi verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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maestro__

Valla İstanbul'da metrolarda bizde ayılıp bayılıyoruz ama kalabalıktan! iett otobüs hatlarını iptal edip bütün ulaşım yükünü metrolara taşımak gibi saçma bir... Devamını Gör

maestro__

Özel aracını kullansan İstanbul'un sinir bozucu trafiği, toplu taşıma kullansan saçma sapan kararlarla rezil hale getirilmiş bir sistem.

withlove

Bayıldım, etkilenmemek elde değil 👌

onur.ozdemir

Vay be metroya bak diye hayranlıkla izlerken 17. saniyedeki elemanı da heykel sandım heykeltraş ne anlatmaya çalışmış acaba diye düşünmeye başlamadan önce ik... Devamını Gör