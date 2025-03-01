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Hindistan'ı Gezen Bir Turist Karşılaştığı Görüntüleri Paylaşarak Ülkeyi Tek Bir Video ile Özetledi

Hindistan'ı Gezen Bir Turist Karşılaştığı Görüntüleri Paylaşarak Ülkeyi Tek Bir Video ile Özetledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2025 - 21:12

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Hindistan, son dönemlerde turizm sektöründe adından sıkça söz ettiren bir ülke haline geldi. Her yıl milyonlarca gezginin ziyaret ettiği bu egzotik ülke, zengin kültürü, tarihi yapıları ve benzersiz doğasıyla dikkat çekiyor. Tüm bunların yanında hijyen koşullarından uzak yemekleri, sokakları ve yaşam tarzıyla dikkat çeken ülke, pek çok kişi için de 'asla gidilmemesi gereken ülkeler' listesinde. Her gün sosyal medyada Hindistan ile ilgili birçok video paylaşılıyor. Büyük çoğunluğu ise sadece izlerken bile mideleri altüst ediyor. Fakat tüm bunlar ülkenin cazibesinden hiçbir şey kaybettirmiyor olacak ki, her gün farklı bir gezginin Hindistan videosu ile karşılaşıyoruz.

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Son olarak çekirdek ailesiyle Hindistan sokaklarını gezen bir turist gördüğü manzaraları paylaştı.

Son olarak çekirdek ailesiyle Hindistan sokaklarını gezen bir turist gördüğü manzaraları paylaştı.

Hijyen kurallarından bir hayli uzak olan o görüntülere "Videonun kokusu var." yorumları yapıldı.

Hijyen kurallarından bir hayli uzak olan o görüntülere "Videonun kokusu var." yorumları yapıldı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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