Sosyal Medya Fenomeni Elif Uluğ, Ev Hapsinin Kaldırıldığını Öğrendiği Andaki Mutluluğunu Paylaştı

İstanbul Şişli’de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ, eylem sırasında gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılarak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.
Genç fenomen, ev hapsi kararının kaldırıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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Ev hapsi sürecinde sosyal medya üzerinden destek mesajları alan Elif Uluğ, yaşadığı mutluluğu gizlemedi.
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