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Sosyal Medya Fenomeni Elif Uluğ, Ev Hapsinin Kaldırıldığını Öğrendiği Andaki Mutluluğunu Paylaştı

Sosyal Medya Fenomeni Elif Uluğ, Ev Hapsinin Kaldırıldığını Öğrendiği Andaki Mutluluğunu Paylaştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 13:22

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İstanbul Şişli’de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ, eylem sırasında gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılarak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Genç fenomen, ev hapsi kararının kaldırıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Ev hapsi sürecinde sosyal medya üzerinden destek mesajları alan Elif Uluğ, yaşadığı mutluluğu gizlemedi.

Ev hapsi sürecinde sosyal medya üzerinden destek mesajları alan Elif Uluğ, yaşadığı mutluluğu gizlemedi.

Kararın ardından yaşadığı sevinci takipçileriyle paylaşan Uluğ, o anları kameraya aldı. Elif Uluğ’un özgürlüğüne kavuşması, özellikle genç takipçileri arasında sevinçle karşılandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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