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Muharrem İnce’den MEB Önünde Çarpıcı Sözler: “Atanamayan Öğretmen Sayısı 1 Milyona Ulaşacak”

Muharrem İnce’den MEB Önünde Çarpıcı Sözler: “Atanamayan Öğretmen Sayısı 1 Milyona Ulaşacak”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 16:52

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Atama bekleyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya gelerek seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. Öğretmen adaylarının eylemine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da destek verdi.

Muharrem İnce, yaptığı konuşmada öğretmen atamalarındaki adaletsizliklere ve eğitim sistemindeki çarpıklıklara dikkat çekti.

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Muharrem İnce'nin dikkat çeken açıklamaları şu şekildeydi:

Muharrem İnce'nin dikkat çeken açıklamaları şu şekildeydi:

“Bu ülkede 500 bin atanamamış öğretmen var. Burayı yıkmamışsınız bugün, yeri göğü inletmemişsiniz. 300-500 cesur kardeşim gelmiş. Bu ülkede şu anda eğitim fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı 719 bindir. Birkaç sene sonra atanamayan öğretmen sayısı 1 milyonu bulacak. Eğer biyolojiye 20, din kültürüne 1802 öğretmen atarsanız size söyleyeyim: Hepimiz aç kalırız.'

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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