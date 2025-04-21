Muharrem İnce’den MEB Önünde Çarpıcı Sözler: “Atanamayan Öğretmen Sayısı 1 Milyona Ulaşacak”

Atama bekleyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya gelerek seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. Öğretmen adaylarının eylemine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da destek verdi.
Muharrem İnce, yaptığı konuşmada öğretmen atamalarındaki adaletsizliklere ve eğitim sistemindeki çarpıklıklara dikkat çekti.
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Muharrem İnce'nin dikkat çeken açıklamaları şu şekildeydi:
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