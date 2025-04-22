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Görme Engelli Emine Teyze Gözyaşlarıyla Yardım İstedi: “Tek Göz Oda Yeter”

Görme Engelli Emine Teyze Gözyaşlarıyla Yardım İstedi: “Tek Göz Oda Yeter”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 12:28

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Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki görme engelli Emine Karakaya, kızı ve 10 yaşındaki torunuyla birlikte yaşadığı evden 5 ay içinde çıkartılacak. Kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından mahkemeye verilen yaşlı kadın, tahliye kararının ardından gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/adana-haberler...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Sadece 65 yaş aylığı olan 4 bin 600 TL ile geçinen Emine Karakaya, geçen yıl ev sahibinin kirayı 2 bin 500 TL’ye çıkartmasının ardından zor günler yaşamaya başladı.

Sadece 65 yaş aylığı olan 4 bin 600 TL ile geçinen Emine Karakaya, geçen yıl ev sahibinin kirayı 2 bin 500 TL’ye çıkartmasının ardından zor günler yaşamaya başladı.

Mahkeme Karakaya’ya 5 ay süre tanıdı. Süre sonunda evden çıkmak zorunda kalan Emine teyze ise İhlas Haber Ajansı’na konuştu ve şu sözlerle yardım çağrısında bulundu:

“Her günüm ağlamakla geçiyor. Tek göz bir oda olsun, kafamı sokacak bir yer istiyorum. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Ev sahibi sürekli kirayı arttırıyor. Başka gelirim yok. Bize 'nereye giderseniz gidin' diyorlar.”

Zor durumdaki Emine Karakaya için sosyal medyada yardım çağrıları yapılmaya başlandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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