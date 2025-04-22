Görme Engelli Emine Teyze Gözyaşlarıyla Yardım İstedi: “Tek Göz Oda Yeter”

Kaynak: https://www.iha.com.tr/adana-haberler...
Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki görme engelli Emine Karakaya, kızı ve 10 yaşındaki torunuyla birlikte yaşadığı evden 5 ay içinde çıkartılacak. Kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından mahkemeye verilen yaşlı kadın, tahliye kararının ardından gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.
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Sadece 65 yaş aylığı olan 4 bin 600 TL ile geçinen Emine Karakaya, geçen yıl ev sahibinin kirayı 2 bin 500 TL’ye çıkartmasının ardından zor günler yaşamaya başladı.
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