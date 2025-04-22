Görme Engelli Emine Teyze Gözyaşlarıyla Yardım İstedi: “Tek Göz Oda Yeter”

Mahkeme Karakaya’ya 5 ay süre tanıdı. Süre sonunda evden çıkmak zorunda kalan Emine teyze ise İhlas Haber Ajansı’na konuştu ve şu sözlerle yardım çağrısında bulundu:

“Her günüm ağlamakla geçiyor. Tek göz bir oda olsun, kafamı sokacak bir yer istiyorum. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Ev sahibi sürekli kirayı arttırıyor. Başka gelirim yok. Bize 'nereye giderseniz gidin' diyorlar.”

Zor durumdaki Emine Karakaya için sosyal medyada yardım çağrıları yapılmaya başlandı.