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Emrah Safa Gürkan’dan “Boomer” Kuşağı Eleştirisi: "Yarım Yamalak Eğitim"

Emrah Safa Gürkan’dan “Boomer” Kuşağı Eleştirisi: "Yarım Yamalak Eğitim"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 10:49

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Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, bu kez Özlem Gürses’in programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. YouTube kanalında sık sık güncel tartışmalara dair yorumlarıyla dikkat çeken Gürkan, bu defa 1940–50’li yıllarda doğan ve “boomer” olarak adlandırılan kuşağı hedef aldı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Üniversite yıllarında sokaklarda kavga ettiklerini söyleyen Gürkan, bu kuşağın doğru düzgün bir eğitim alamadığını ifade etti. Gürkan’ın ifadeleri şöyle:

Üniversite yıllarında sokaklarda kavga ettiklerini söyleyen Gürkan, bu kuşağın doğru düzgün bir eğitim alamadığını ifade etti. Gürkan’ın ifadeleri şöyle:

“Bunlar üniversitede birbirleriyle kavga eden nesil. Üniversiteler kapanıyormuş. Yarım yamalak bir eğitim. İleriye borçlandılar, çocukları ödüyor borçlarını. 45 yaşında emekli oldular.”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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