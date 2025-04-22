Emrah Safa Gürkan’dan “Boomer” Kuşağı Eleştirisi: "Yarım Yamalak Eğitim"

Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, bu kez Özlem Gürses’in programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. YouTube kanalında sık sık güncel tartışmalara dair yorumlarıyla dikkat çeken Gürkan, bu defa 1940–50’li yıllarda doğan ve “boomer” olarak adlandırılan kuşağı hedef aldı.
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Üniversite yıllarında sokaklarda kavga ettiklerini söyleyen Gürkan, bu kuşağın doğru düzgün bir eğitim alamadığını ifade etti. Gürkan’ın ifadeleri şöyle:
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