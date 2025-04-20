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İmamoğlu Sürecinde Sessiz Kalmıştı: Rapçi Ati242 CHP'yi Desteklediğini Açıkladı

İmamoğlu Sürecinde Sessiz Kalmıştı: Rapçi Ati242 CHP'yi Desteklediğini Açıkladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 23:27

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Son dönemde Blok3 ile yaptığı 'Keşke' isimli düetiyle müzik listelerinde büyük başarı yakalayan rapçi Ati242, sadece şarkılarıyla değil, son açıklamalarıyla da gündeme geldi. Hit parçalara imza atarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı sanatçı, uzun süredir siyasi konularda sessizliğini koruyordu. Katıldığı bir canlı yayın programında ise hangi partiyi desteklediğini açıkladı.

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Özellikle CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle ilgili paylaşım yapmaması dikkat çeken Ati242, bu sessizliğini katıldığı bir canlı yayında bozdu.

Özellikle CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle ilgili paylaşım yapmaması dikkat çeken Ati242, bu sessizliğini katıldığı bir canlı yayında bozdu.

Kendisine yöneltilen 'Niye aklına direkt CHP geliyor?' sorusunu yanıtlayan rapçi,  'CHP’liyim çünkü...' diyerek tercihini açıkça dile getirdi. Sanatçının bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Rap dünyasında siyasi konularda açıklama yapan isimlerin sayısı sınırlıyken Ati242'nin bu çıkışı  bazı kesimler tarafından desteklendi, bazıları tarafından ise tartışma konusu oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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