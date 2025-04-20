İmamoğlu Sürecinde Sessiz Kalmıştı: Rapçi Ati242 CHP'yi Desteklediğini Açıkladı

Kendisine yöneltilen 'Niye aklına direkt CHP geliyor?' sorusunu yanıtlayan rapçi, 'CHP’liyim çünkü...' diyerek tercihini açıkça dile getirdi. Sanatçının bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Rap dünyasında siyasi konularda açıklama yapan isimlerin sayısı sınırlıyken Ati242'nin bu çıkışı bazı kesimler tarafından desteklendi, bazıları tarafından ise tartışma konusu oldu.