İmamoğlu Sürecinde Sessiz Kalmıştı: Rapçi Ati242 CHP'yi Desteklediğini Açıkladı

Son dönemde Blok3 ile yaptığı 'Keşke' isimli düetiyle müzik listelerinde büyük başarı yakalayan rapçi Ati242, sadece şarkılarıyla değil, son açıklamalarıyla da gündeme geldi. Hit parçalara imza atarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı sanatçı, uzun süredir siyasi konularda sessizliğini koruyordu. Katıldığı bir canlı yayın programında ise hangi partiyi desteklediğini açıkladı.
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Özellikle CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle ilgili paylaşım yapmaması dikkat çeken Ati242, bu sessizliğini katıldığı bir canlı yayında bozdu.
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