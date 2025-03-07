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Bir Motosiklet Sürücüsü Çarptığı Kamyonun Kasasına Düşünce Yoluna Kamyonla Devam Etti

Bir Motosiklet Sürücüsü Çarptığı Kamyonun Kasasına Düşünce Yoluna Kamyonla Devam Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2025 - 16:42

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Motosiklet kazaları, trafikte karşılaştığımız en yaygın olaylardan biridir. Motosiklet sürücüleri, trafikte diğer araçlara göre daha fazla risk altındadır ve bu durum, kazaların sıklığını artırmaktadır. Bu nedenle, motosiklet kazaları, trafikteki en yaygın olaylardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının dikkatini çekmekte ve önlem alınması gereken bir durum olarak ön plana çıkmaktadır. Tüm kazalar elbette her birimizin yüreklerini ağzına getiriyor. Fakat bazen ortaya güldüren görüntüler de çıkabiliyor.

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Kaliforniya'da bir motosiklet sürücüsü önündeki kamyona çarptı.

Kaliforniya'da bir motosiklet sürücüsü önündeki kamyona çarptı.

Kamyonun kasasına düşen motosiklet sürücüsü, kamyon şoförü durumu fark etmeyince yoluna kamyon kasasına devam etti.

Kamyonun kasasına düşen motosiklet sürücüsü, kamyon şoförü durumu fark etmeyince yoluna kamyon kasasına devam etti.

Motosiklet sürücüsünün kazada yara almadığı öğrenildi.

İşte o kaza;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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