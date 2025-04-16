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Ekrem İmamoğlu'nun TikTok Hesabından İBB'nin Açtığı Kreşlerin Tanıtım Videosu Yayınlandı

Ekrem İmamoğlu'nun TikTok Hesabından İBB'nin Açtığı Kreşlerin Tanıtım Videosu Yayınlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 18:59

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev süresi boyunca gerçekleştirdiği en dikkat çekici uygulamalardan biri, kreşler oldu. Bu hamle, İstanbul'da yaşayan ailelerin çocukları için kaliteli ve güvenilir bir bakım hizmetine erişimini kolaylaştırdı. İmamoğlu'nun bu önceliği, çocukların gelişimine önem verilmesi ve ailelerin iş hayatına daha aktif katılımını teşvik etme hedefini yansıtıyor. Belediye başkanının bu icraatı, İstanbul'un sosyal yaşam kalitesini artırmaya yönelik geniş çaplı çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun TikTok hesabından, kreşlerin tanıdım videosu bir TikTok akımı ile paylaşıldı. Video kısa sürede beğeni topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu 19 Mart günü gözaltına alındı, 23 Mart gününden bu yana ise tutuklu bildiğiniz üzere.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart günü gözaltına alındı, 23 Mart gününden bu yana ise tutuklu bildiğiniz üzere.

Bu süreçte İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. İmamoğlu'ndan gelen mesajların yayınlandığı hesaplardan çeşitli videolar da paylaşılıyor. 

Özellikle İBB'nin çalışmalarının paylaşıldığı hesaplardan paylaşılanlar kısa sürede büyük izlenme sayılarına ulaşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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