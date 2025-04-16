Ekrem İmamoğlu'nun TikTok Hesabından İBB'nin Açtığı Kreşlerin Tanıtım Videosu Yayınlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev süresi boyunca gerçekleştirdiği en dikkat çekici uygulamalardan biri, kreşler oldu. Bu hamle, İstanbul'da yaşayan ailelerin çocukları için kaliteli ve güvenilir bir bakım hizmetine erişimini kolaylaştırdı. İmamoğlu'nun bu önceliği, çocukların gelişimine önem verilmesi ve ailelerin iş hayatına daha aktif katılımını teşvik etme hedefini yansıtıyor. Belediye başkanının bu icraatı, İstanbul'un sosyal yaşam kalitesini artırmaya yönelik geniş çaplı çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun TikTok hesabından, kreşlerin tanıdım videosu bir TikTok akımı ile paylaşıldı. Video kısa sürede beğeni topladı.