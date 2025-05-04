İyi İnsanlar İyi ki Var: Motorcu Bir Genç Yerde Oturan Teyzeyi Görünce Yardımına Koşup Evine Kadar Bıraktı

Günümüz dünyasında, sürekli olarak karşılaştığımız olumsuz haberler, pozitif olaylara ve güzelliklere olan özlemimizi arttırıyor. Her geçen gün, kötümser haberlerin bombardımanına tutuluyoruz ve bu durum, psikolojimizi de kötü etkiliyor ve geleceğe dair umutlarımızı azaltıyor.

Fakat elbette güzel şeyler de oluyor. Kuryelik yapan bir genç motoru ile ilerlerken, kaldırımda bir teyzenin oturduğunu farketti. Ne olduğunu anlamak için hemen teyzenin yanına giden genç, güzel şeylere olan inancımızı artırdı.