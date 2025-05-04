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İyi İnsanlar İyi ki Var: Motorcu Bir Genç Yerde Oturan Teyzeyi Görünce Yardımına Koşup Evine Kadar Bıraktı

İyi İnsanlar İyi ki Var: Motorcu Bir Genç Yerde Oturan Teyzeyi Görünce Yardımına Koşup Evine Kadar Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2025 - 12:03

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Günümüz dünyasında, sürekli olarak karşılaştığımız olumsuz haberler, pozitif olaylara ve güzelliklere olan özlemimizi arttırıyor. Her geçen gün, kötümser haberlerin bombardımanına tutuluyoruz ve bu durum, psikolojimizi de kötü etkiliyor ve geleceğe dair umutlarımızı azaltıyor. 

Fakat elbette güzel şeyler de oluyor. Kuryelik yapan bir genç motoru ile ilerlerken, kaldırımda bir teyzenin oturduğunu farketti. Ne olduğunu anlamak için hemen teyzenin yanına giden genç, güzel şeylere olan inancımızı artırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJNEY1It-OB/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Teyzenin düştüğünü ve kimsenin yardımcı olmadığını öğrenen genç, teyzenin kalkmasına yardım edip evine kadar eşlik etti.

Teyzenin düştüğünü ve kimsenin yardımcı olmadığını öğrenen genç, teyzenin kalkmasına yardım edip evine kadar eşlik etti.

Teyzenin ciddi bir yarası olup olmadığını da kontrol eden genç, hastaneye giderek tansiyonunu ölçtürmeyi de teklif etti. Teyzenin evine döndüğünde onu karşılayan kişinin paniği ve gencin özeni karşısında içinin rahatlaması, izleyenleri de duygulandırdı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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