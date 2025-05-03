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Bir Denizci Gemiden Paylaştı: "Fırtına Öncesi Sessizlik" Nedir?

Bir Denizci Gemiden Paylaştı: "Fırtına Öncesi Sessizlik" Nedir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2025 - 21:35

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'Fırtına öncesi sessizlik' deyimini mutlaka hayatınızda en az bir kere kullanmışsınızdır. Bu deyim, genellikle yaklaşan bir karmaşa öncesinde hüküm süren huzur ve dinginliği ifade etmek için tercih edilir. Her şeyin durgun ve sakin olduğu bu anlar, genellikle büyük bir hareketliliğin habercisidir. Bu ifade, hayatın dinamiklerini ve beklenmedik dönüşlerini mükemmel bir şekilde özetler. Peki bu söz nereden geliyor?

Gemiden paylaşımlar yapan Durmuş Karayer isimli denizci, 'fırtına öncesi sessizliği' gemisinden gösterdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

O durgun denizin ardından yaşanan fırtınayı da paylaştı.

O durgun denizin ardından yaşanan fırtınayı da paylaştı.

Denizdeki dalgalar ve gemide güçlükle ayakta durdukları anlar fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi.

Onu da buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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