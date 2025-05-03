Bir Denizci Gemiden Paylaştı: "Fırtına Öncesi Sessizlik" Nedir?

'Fırtına öncesi sessizlik' deyimini mutlaka hayatınızda en az bir kere kullanmışsınızdır. Bu deyim, genellikle yaklaşan bir karmaşa öncesinde hüküm süren huzur ve dinginliği ifade etmek için tercih edilir. Her şeyin durgun ve sakin olduğu bu anlar, genellikle büyük bir hareketliliğin habercisidir. Bu ifade, hayatın dinamiklerini ve beklenmedik dönüşlerini mükemmel bir şekilde özetler. Peki bu söz nereden geliyor?

Gemiden paylaşımlar yapan Durmuş Karayer isimli denizci, 'fırtına öncesi sessizliği' gemisinden gösterdi.