Bill Gates'ten Yapay Zeka Uyarısı: 1 Milyar İnsanın Ölümüne Neden Olabilecek Kadar Güçlü
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın kötü niyetli ellerde 1 milyar insanın ölümüne yol açabilecek kadar güçlendiğini söyledi. NBC'nin Meet the Press programında Kristen Welker'ın sorularını yanıtlayan Gates, 'Yapay zeka, bir milyar insanın ölümüne neden olacak olayları tetikleyecek kadar güçlü' ifadelerini kullandı. Ona göre bugüne kadar hiçbir silah, kötü niyetli insanlarla en yeni yapay zeka araçlarının birleşimi kadar güçlü olmadı.
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Gates'e göre şirketlerin kendi kendini denetlemesi yetmiyor, devletin devreye girmesi gerekiyor.
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Tartışmayı alevlendiren isim ise Anthropic CEO'su Dario Amodei oldu.
Sam Altman ve Elon Musk çağrıya destek verdi, ancak sektörde herkes aynı fikirde değil.
Gates'in uyarısından iki hafta önce ise bir istifa mesajı yapay zeka dünyasını sarsmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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