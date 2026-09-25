Bill Gates'ten Yapay Zeka Uyarısı: 1 Milyar İnsanın Ölümüne Neden Olabilecek Kadar Güçlü

Washington'da yasa çıkarılması gerekip gerekmediği sorulduğunda Gates'in cevabı tek kelimeydi: 'Kesinlikle.' Microsoft'un kurucusu, 'Kimse öz denetimin yeterli olduğunu düşünmüyor' diyerek güvenlik önlemlerinin ve izleme mekanizmalarının nasıl olacağı tartışmasına kolluk güçlerinin ve siyasetçilerin de katılması gerektiğini vurguladı. Bunun isteğe bağlı değil, zorunlu bir adım olması gerektiğini de ekledi.

Düzenlemenin sektöre getireceği yüke de değinen Gates, bunun 'biraz ek yük' yaratacağını ama gelişimi dramatik biçimde yavaşlatmayacağını ifade etti.

Gates'in çıkışı, yapay zeka şirketlerinin yöneticilerinin 24 Eylül'de BM Güvenlik Konseyi'nde küresel düzenleme çağrısı yaptığı haftaya denk geldi. Toplantıda yapay zekanın biyolojik silah üretiminde kullanılmasının yasaklanması ve ortak test standartları oluşturulması gibi öneriler masaya yatırıldı. Anthropic CEO'su Dario Amodei orada da net konuştu: 'Yapay zekanın bütün olarak insanlık için risk oluşturabileceğine inanıyorum.'