Okan Buruk PFDK'ya Sevk Edildi: Fenerbahçe Derbisinde Sahada Olacak mı?

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından da çok sayıda sevk çıktı. Amed Sportif Faaliyetler, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareketler, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve maçta 7 sarı, 1 kırmızı kart görülmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildi. Kulüp başkanı Nahit Eren futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz, teknik sorumlu Besnik Hasi ise sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret gerekçesiyle 21 Eylül'den itibaren tedbirli olarak sevk edildi. Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve yayın talimatına aykırılık nedeniyle kurula gönderilirken, Başkan Serdal Adalı da maç sonrası açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi. Eyüpspor maçındaki tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe ile akreditasyon talimatını ihlal eden antrenör Dirk Kuyt, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Çorum FK ile medyadaki açıklamaları nedeniyle Savaş Balçık da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.