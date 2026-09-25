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Okan Buruk PFDK'ya Sevk Edildi: Fenerbahçe Derbisinde Sahada Olacak mı?

Okan Buruk PFDK'ya Sevk Edildi: Fenerbahçe Derbisinde Sahada Olacak mı?

futbol galatasaray Okan Buruk
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 19:38
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TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de oynanan son hafta maçlarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Listede, Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı da yer aldı.

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Kırmızı kartın faturası PFDK'dan geldi.

Kırmızı kartın faturası PFDK'dan geldi.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanında oynanan ve Galatasaray'ın 4-0 kaybettiği maçta kırmızı kart görmüştü. Deneyimli teknik adam, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle, 20 Eylül 2026'dan itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Derbi ihtimali masada.

Derbi ihtimali masada.

Talimatın ilgili maddesine göre Okan Buruk'u 1 ile 3 maç arasında men cezası bekliyor. En az 1 maç ceza alması halinde Buruk, milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alamayacak, 2 maç ceza alırsa Gençlerbirliği deplasmanında da takımının başında olamayacak. Kuruldan 3 maçlık ceza çıkması durumunda ise tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde de kulübede bulunamayacak.

Galatasaray ve Trabzonspor da listede.

Galatasaray ve Trabzonspor da listede.

Aynı karşılaşmanın ardından Galatasaray kulübü çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderilirken, sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu da kural dışı hareket gerekçesiyle 20 Eylül'den itibaren tedbirli olarak sevk edildi. Ev sahibi Trabzonspor ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya gönderildi. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan da maçın ardından medyada yaptığı ve futbolun itibarını zedelemeye yönelik bulunan açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe de sevk edildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe de sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından da çok sayıda sevk çıktı. Amed Sportif Faaliyetler, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareketler, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve maçta 7 sarı, 1 kırmızı kart görülmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildi. Kulüp başkanı Nahit Eren futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz, teknik sorumlu Besnik Hasi ise sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret gerekçesiyle 21 Eylül'den itibaren tedbirli olarak sevk edildi. Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve yayın talimatına aykırılık nedeniyle kurula gönderilirken, Başkan Serdal Adalı da maç sonrası açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi. Eyüpspor maçındaki tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe ile akreditasyon talimatını ihlal eden antrenör Dirk Kuyt, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Çorum FK ile medyadaki açıklamaları nedeniyle Savaş Balçık da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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