Okan Buruk PFDK'ya Sevk Edildi: Fenerbahçe Derbisinde Sahada Olacak mı?
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TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de oynanan son hafta maçlarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Listede, Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı da yer aldı.
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Kırmızı kartın faturası PFDK'dan geldi.
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Derbi ihtimali masada.
Galatasaray ve Trabzonspor da listede.
Beşiktaş ve Fenerbahçe de sevk edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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