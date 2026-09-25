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İstanbul’a İlk Kez Nereden Bakılır? Haydarpaşa’da Bir Memleketin Geliş ve Gidiş Hikâyesi

etiket İstanbul’a İlk Kez Nereden Bakılır? Haydarpaşa’da Bir Memleketin Geliş ve Gidiş Hikâyesi

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
25.09.2026 - 19:51
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Tren durmuştu ama İstanbul henüz başlamamıştı

Tren Haydarpaşa’nın peronuna girdiğinde uzun yolculuk sona ererdi.

Ama insan henüz İstanbul’a varmış sayılmazdı.

Bavulunu eline alır, kalabalığın arasından garın yüksek tavanlı salonuna geçer, merdivenlerden denize doğru yürürdü. Kapıdan çıktığında karşısında bambaşka bir şehir belirirdi:

Minareleri, vapurları, sisin içinde kaybolan kubbeleri ve martılarıyla İstanbul…

Fakat hâlâ karşı kıyıdaydı.

Anadolu’dan gelen yolcu için Haydarpaşa yalnızca bir tren garı değildi. Eski hayatıyla yeni hayatı arasındaki son eşikti. Arkasında memleketi, önünde ise henüz tanımadığı büyük şehir vardı.

Öğrenciler, askerler, memurlar, işçiler, tüccarlar, yeni evlenen çiftler ve İstanbul’da şansını denemek isteyen gençler…

Kimisi küçük bir tahta bavulla geldi.

Kimisi yanında annesinin hazırladığı yiyecekleri taşıdı.

Kimisi kendisini bekleyen hiç kimse olmadığı halde, garın merdivenlerinden büyük bir cesaretle indi.

Haydarpaşa hepsini aynı manzarayla karşıladı.

Belki de bu nedenle Türkiye’de çok az yapı, insanların kişisel hafızasında Haydarpaşa kadar derin bir yere sahiptir.

Çünkü bazı binaları yalnızca görürüz.

Bazı binalardan ise hayatımıza geçeriz.

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Denizden kazanılan toprağın üzerindeki imparatorluk kapısı

Denizden kazanılan toprağın üzerindeki imparatorluk kapısı

Haydarpaşa’da ilk istasyon binası, Sultan Abdülaziz döneminde Haydarpaşa–İzmit demiryolunun başlangıç noktası olarak 1872’de hizmete girdi.

Fakat demiryolu ağı büyüdükçe ilk bina yetersiz kaldı.

Anadolu’ya, Ankara’ya ve Bağdat yönüne uzanması planlanan hatlar, Osmanlı İmparatorluğu için yalnızca bir ulaşım yatırımı değildi. Demiryolu; ticaret, askerî hareketlilik, merkezî yönetim ve modernleşme demekti.

Bu büyük hayale yakışacak yeni bir gar gerekiyordu.

Bugün bildiğimiz Haydarpaşa Garı, Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmuth Cuno tarafından tasarlandı. İnşaat 1906’da başladı; yapı 1908’de hizmete girdi ve sonraki yıl resmî olarak açıldı.

Denizden kazanılan yumuşak zemine inşa edildiği için temelinde yüzlerce ahşap kazık kullanıldı. Alman ve İtalyan ustaların çalıştığı yapı, uzaktan bakıldığında bir tren istasyonundan çok, denizin üzerinde yükselen büyük bir Orta Avrupa sarayını andırıyordu.

İki köşe kulesi, yüksek çatısı, taş cephesi ve denize hâkim konumuyla Haydarpaşa’nın vermek istediği mesaj açıktı:

Burası yalnızca trenlerin değil, büyük bir imparatorluk düşüncesinin başlangıç noktasıydı.

Fakat binanın gerçek anlamını mimarları veya onu yaptıranlar değil, zaman içinde içinden geçen insanlar belirleyecekti.

Anadolu’dan gelenlerin ilk İstanbul’u

Anadolu’dan gelenlerin ilk İstanbul’u

1950’lerden itibaren Türkiye büyük bir iç göç yaşamaya başladı.

Köylerden ve küçük kentlerden insanlar eğitim, iş ve daha iyi bir gelecek umuduyla İstanbul’a geliyordu. Bugün birkaç saatlik uçak veya otobüs yolculuğuyla ulaştığımız şehir, o yıllarda birçok insan için günler süren büyük bir bilinmeze yolculuktu.

Haydarpaşa’ya gelen trenin kapısı açıldığında yolcu, yanında yalnızca eşyalarını getirmiyordu.

Ailesinin beklentilerini…

Doğduğu yerin kokusunu…

Annesinin duasını…

Geride bıraktığı sevdiğini…

Ve İstanbul’da kurmak istediği hayatın bütün ağırlığını da taşıyordu.

Garın bekleme salonunda farklı şehirlerden gelen insanlar yan yana otururdu. Birinin bavulunda peynir, diğerinin bohçasında ekmek, bir başkasının cebinde İstanbul’daki uzak bir akrabanın adresi bulunurdu.

Adres bazen tek satırdı:

“Filanca kahvehanenin yanı, Fatih.”

Telefon yoktu.

Harita yoktu.

Şehri tanıyan bir tanıdık yoksa, İstanbul’a varmak gerçekten cesaret isteyen bir işti.

Haydarpaşa’nın merdivenlerinden aşağı inildiğinde ise deniz başlardı. Şehir henüz bitmemişti; tam tersine, yeni başlıyordu. Yolcu vapura biner, arkasında garı bırakırken karşı kıyıdaki İstanbul giderek büyürdü.

Dünyada kaç büyük şehir, kendisine gelen insanı önce uzaktan seyrettirir?

Kaç şehir, yolcusuna içine girmeden önce birkaç dakika düşünme fırsatı verir?

Haydarpaşa’nın büyüsü belki de buradaydı.

İstanbul insanı hemen içine çekmezdi.

Önce karşısına geçer, kendisini gösterirdi.

Garın görünmeyen insanları

Garın görünmeyen insanları

Bir garın tarihini yalnızca mimarları, trenleri ve yolcularıyla anlatmak eksik kalır.

Haydarpaşa’nın görünmeyen kahramanları da vardı.

Gece trenini bekleyen makasçılar…

El arabalarıyla bavul taşıyan hamallar…

Gişelerin arkasındaki memurlar…

Lokomotifleri hazırlayan demiryolcular…

Bekleme salonunda çay dağıtanlar…

Yolcuları vapura yetiştirmeye çalışan görevliler…

Onlar için Haydarpaşa romantik bir İstanbul manzarası değil, her gün tekrar eden ağır bir çalışma düzeniydi.

Bir tren geciktiğinde eve geç dönen, bayram günlerinde başkalarını ailelerine uğurlarken görev başında kalan, binlerce vedaya ve kavuşmaya sessizce tanıklık eden insanlardı.

Biz çoğu zaman tarihî yapıları taşlarıyla hatırlarız.

Oysa bir binayı yaşatan asıl unsur, içinde tekrar eden insan hareketidir.

Otelcilik hayatım boyunca tarihî yapıların nasıl korunabileceği üzerine çok düşündüm. Vardığım sonuç hep aynı oldu:

Bir yapıyı korumak, yalnızca cephesini onarmak değildir. Onun hayat içindeki yerini de korumaktır.

İçinden insan çekildiğinde en güzel bina bile kısa sürede dekor haline gelir.

Haydarpaşa’yı Haydarpaşa yapan yalnızca mimarisi değil; yolcusu, makinisti, hamalı, vapuru, düdüğü ve bekleme salonundaki telaşıydı.

Bir tahta bavulun içinde ne vardı?

Bir tahta bavulun içinde ne vardı?

Eski Haydarpaşa fotoğraflarına baktığımızda dikkatimizi önce trenler ve kalabalıklar çeker.

Biraz daha dikkatli bakınca bavulları görürüz.

Bugünün hafif ve tekerlekli valizlerinden çok farklı, ağır tahta bavullar…

Köşeleri metal parçalarla güçlendirilmiş, iplerle bağlanmış, bazen sahibinin adı üzerine elle yazılmış bavullar…

Fakat insan İstanbul’a gelirken yalnızca kıyafetlerini taşımazdı.

Bavulun içinde evden getirilen peynir, kurutulmuş yiyecekler, aile fotoğrafları, birkaç mektup ve özenle saklanan küçük hatıralar da olurdu.

O bavul, insanın geride bıraktığı dünyanın taşınabilir son parçasıydı.

Belki İstanbul’daki ilk odasında dolap bile yoktu.

Belki yıllarca aynı bavulu yatağının altında sakladı.

Belki memleketine dönmek istediği halde dönemedi.

Sonra çocukları İstanbul’da doğdu. Torunları, ailenin başka bir şehirden geldiğini yalnızca eski fotoğraflardan öğrendi.

Haydarpaşa bu nedenle Türkiye’nin yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda göç hafızasının da merkezlerinden biridir.

Bir anlamda bugünkü İstanbul’un milyonlarca hikâyesi, o peronlarda başladı.

Yeşilçam neden hep Haydarpaşa’yı seçti?

Yeşilçam neden hep Haydarpaşa’yı seçti?

Türk sineması, Anadolu’dan İstanbul’a gelen genç bir insanı göstermek istediğinde sık sık aynı görüntüye başvurdu:

Elinde bavuluyla Haydarpaşa’nın merdivenlerinde duran, karşı kıyıya şaşkınlıkla bakan bir yolcu…

Bu sahne bazen yalnızca birkaç saniye sürerdi.

Fakat seyirci karakterin bütün hikâyesini hemen anlardı.

Bu genç memleketinden yeni gelmişti.

Parası azdı.

Şehri tanımıyordu.

Ama büyük bir hayali vardı.

Haydarpaşa, Yeşilçam için yalnızca kolay tanınan bir mekân değildi. Bir karakterin eski hayatından çıkıp yeni bir dünyaya adım attığını tek karede anlatabilen güçlü bir semboldü.

Garın önünde duran insan küçük, İstanbul ise ulaşılması zor ve devasa görünürdü.

Belki hepimizin Haydarpaşa’yı hiç yolculuk yapmamış olsak bile tanıdık bulmamızın nedeni budur.

Onu yalnızca kendi hatıralarımızdan değil, sinemanın ortak hafızasından da biliriz.

Haydarpaşa’da aslında tek bir yolcunun değil, bir ülkenin şehirleşme hikâyesini seyrettik.

Yanan, parçalanan ama ayakta kalan yapı

Haydarpaşa’nın tarihi yalnızca geliş ve gidişlerden oluşmadı.

Gar, savaşlara, patlamalara, yangınlara ve kazalara da tanıklık etti.

6 Eylül 1917’de liman ve gar sahasında büyük bir patlama meydana geldi. Uzun yıllar olayın bir kaza mı yoksa sabotaj mı olduğu tartışıldı. 2026’da yayımlanan ve arşiv belgelerini inceleyen akademik çalışma, sabotaj ihtimalinin daha güçlü olabileceğine işaret ediyor. ⁠

1979’da Haydarpaşa açıklarında Rumen tankeri Independenta ile bir yük gemisinin çarpışmasının ardından meydana gelen büyük patlama, garın tarihî vitraylarına ve camlarına zarar verdi.

28 Kasım 2010’da ise çatıda çıkan yangını İstanbul’un iki yakası birlikte seyretti.

Garın çatısı alevlerin içinde kalırken yalnızca tarihî bir yapının değil, toplumsal hafızamızın da yandığını hissettik.

Çünkü insan bazen bir yapının kendisi için ne kadar önemli olduğunu, onu kaybetme ihtimaliyle karşılaşınca anlıyor.

Haydarpaşa yaralandı.

Tren sesleri kesildi.

Peronlar sessizleşti.

Fakat gar ortadan kaybolmadı.

Denizin kıyısında, şehrin kendisini yeniden hatırlamasını bekledi.

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Rayların altından başka bir şehir çıktı

Rayların altından başka bir şehir çıktı

Haydarpaşa’daki çalışmalar ilerlerken gar sahasının altında çok daha eski bir tarih ortaya çıktı.

2018’de başlayan arkeolojik kazılarda Osmanlı, Roma, Erken Bizans ve Geç Bizans dönemlerine ait yapı temelleri; dükkânlar, konutlar, hamam ve kilise kalıntıları bulundu. Binlerce sikke ve çok sayıda arkeolojik eser, buranın antik Khalkedon’un canlı ticaret bölgelerinden biri olduğunu düşündürüyor. 

Bu keşif, Haydarpaşa’ya bakışımızı değiştirdi.

Biz onun yüz yılı aşkın hikâyesini anlatırken, rayların altında binlerce yıllık başka bir şehrin hayatı devam ediyordu.

Bir zamanlar tren bekleyen insanların bulunduğu yerde, yüzyıllar önce tüccarlar dolaşıyor, evlerde aileler yaşıyor, insanlar alışveriş yapıyor ve denize açılıyordu.

Haydarpaşa artık yalnızca bir Osmanlı garı değildi.

Üstünde demiryolu tarihini, altında antik bir liman kentini taşıyan çok katmanlı bir hafıza alanıydı.

Haydarpaşa yeniden açılırken asıl neyi korumalıyız?

Bugün Haydarpaşa yeniden büyük bir dönüşümün eşiğinde.

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı projede garın ulaşım işlevinin sürdürülmesi; aynı zamanda alanda performans sanatları merkezi, kütüphane, sergi salonları, tasarım atölyeleri, arkeopark ve Anadolu Yakası’nın ilk arkeoloji müzesinin oluşturulması planlanıyor.

Haziran 2026’da Marmara Denizi’ne bakan üç cephedeki restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığı, iskelelerin kaldırıldığı açıklandı. ⁠

Ancak restorasyon takvimi, zemin güçlendirmesi ihtiyacı ve arkeolojik alanda ortaya çıkan yeni buluntular nedeniyle uzadı. Daha önce Ekim 2026 olarak açıklanan takvim yerine, son açıklamalarda projenin ilk etabının 2027’de tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor. 

Bütün bunlar İstanbul için büyük bir fırsat.

Fakat aynı zamanda önemli bir sorumluluk.

Haydarpaşa güzel bir müze, etkileyici bir kültür merkezi ve başarılı bir kamusal alan olabilir. Fakat asıl mesele binanın yalnızca seyredilen bir tarih dekoruna dönüşmemesidir.

Çünkü Haydarpaşa’nın hafızasında hareket vardır.

Tren vardır.

Vapur vardır.

Beklemek, kavuşmak ve ayrılmak vardır.

Garın geleceğini belirleyecek temel soru bu nedenle şudur:

Haydarpaşa’yı yalnızca mimari bir anıt olarak mı koruyacağız, yoksa onu yeniden insanların hayatından geçtiği gerçek bir şehir kapısına mı dönüştüreceğiz?

Açıklanan projede demiryolu işlevinin devam edecek olması bu açıdan çok değerlidir. Çünkü trenin uğramadığı bir gar, ne kadar güzel restore edilirse edilsin, hikâyesinin en önemli parçasını kaybeder.

Bir gar yeniden açıldığında

Bir gar yeniden açıldığında

Bir gün Haydarpaşa’nın kapıları bütünüyle yeniden açılacak.

Belki perona genç bir öğrenci inecek.

Elinde tahta bavul değil, küçük bir valiz olacak. Yolunu telefonundaki haritadan bulacak. Ailesine vardığını saniyeler içinde haber verecek.

Fakat garın kapısından çıktığında karşısında yine aynı denizi görecek.

Vapurlar geçecek.

Martılar bağıracak.

İstanbul karşı kıyıda uzanacak.

Ve belki o genç de yüz yıl önce aynı yerde duran bir yolcu gibi birkaç saniyeliğine duracak.

Çünkü teknoloji değişse de büyük bir şehirle ilk karşılaşmanın heyecanı değişmez.

Haydarpaşa’yı değerli yapan, geçmişte kalmış olması değildir.

Her yeni yolcuya yeniden başlayabilme hissi vermesidir.

Binalar yalnızca taş, ahşap ve camdan oluşmaz.

İçlerinden geçen insanların umutlarını, korkularını, vedalarını ve hayallerini de saklarlar.

Haydarpaşa’nın duvarlarında bir imparatorluğun modernleşme arzusu vardır.

Peronlarında Anadolu’nun göç hikâyesi…

Merdivenlerinde Yeşilçam’ın genç kahramanları…

Toprağının altında antik Khalkedon…

Denize bakan cephesinde ise İstanbul’a ilk kez yaklaşan milyonlarca insanın heyecanı…

Belki de Haydarpaşa’nın bize öğrettiği en önemli şey şudur:

Bir şehre varmak, yalnızca bir yere ulaşmak değildir.

Bazen insan, bir garın kapısından geçerken eski hayatından çıkar ve henüz nasıl yaşayacağını bilmediği yeni bir hayata başlar.

Haydarpaşa işte o anın binasıdır.

Bir tren garından fazlası…

Bir memleketin geliş ve gidiş hikâyesi…

Ve İstanbul’a varmadan önce, İstanbul’a bakılan son durak.

Yazar Hakkında:

Dr. Cem Kinay, uluslararası alanda tanınan bir turizm girişimcisi ve vizyonerdir.

Magic Life Hotels ile “Her Şey Dahil” konseptinin yaratıcısı olarak global turizm endüstrisinde çığır açmış, milyonlarca misafirin seyahat deneyimini yeniden tanımlamıştır.

1997 yılında Avusturya’da “Yılın Adamı” seçilmiş, 2006 yılından bu yana Avusturya Devleti tarafından verilen Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.

CK Legacy Hotels’in kurucusu olarak bugün; deneyim ekonomisi, kültürel miras, gastronomi ve longevity odaklı yeni nesil otel konseptleri geliştirmekte ve turizmin geleceğine yön vermektedir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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