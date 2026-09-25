İstanbul’a İlk Kez Nereden Bakılır? Haydarpaşa’da Bir Memleketin Geliş ve Gidiş Hikâyesi

Bir garın tarihini yalnızca mimarları, trenleri ve yolcularıyla anlatmak eksik kalır.

Haydarpaşa’nın görünmeyen kahramanları da vardı.

Gece trenini bekleyen makasçılar…

El arabalarıyla bavul taşıyan hamallar…

Gişelerin arkasındaki memurlar…

Lokomotifleri hazırlayan demiryolcular…

Bekleme salonunda çay dağıtanlar…

Yolcuları vapura yetiştirmeye çalışan görevliler…

Onlar için Haydarpaşa romantik bir İstanbul manzarası değil, her gün tekrar eden ağır bir çalışma düzeniydi.

Bir tren geciktiğinde eve geç dönen, bayram günlerinde başkalarını ailelerine uğurlarken görev başında kalan, binlerce vedaya ve kavuşmaya sessizce tanıklık eden insanlardı.

Biz çoğu zaman tarihî yapıları taşlarıyla hatırlarız.

Oysa bir binayı yaşatan asıl unsur, içinde tekrar eden insan hareketidir.

Otelcilik hayatım boyunca tarihî yapıların nasıl korunabileceği üzerine çok düşündüm. Vardığım sonuç hep aynı oldu:

Bir yapıyı korumak, yalnızca cephesini onarmak değildir. Onun hayat içindeki yerini de korumaktır.

İçinden insan çekildiğinde en güzel bina bile kısa sürede dekor haline gelir.

Haydarpaşa’yı Haydarpaşa yapan yalnızca mimarisi değil; yolcusu, makinisti, hamalı, vapuru, düdüğü ve bekleme salonundaki telaşıydı.