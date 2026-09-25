Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun 52 Yaşındaki Fit Görüntüsünün Sırrını Açıkladı
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Katıldığı bir etkinlikte Gece Muhabiri Samet Aday'ın sorularını yanıtlayan 52 yaşındaki Cenk Torun, yıllardır konuşulan genç ve fit görüntüsünün sırrını anlattı. Muhabirin 'Şu yakışıklılığın sırrını ver' isteğine önce esprili bir yanıt veren ünlü oyuncu, ardından beslenme düzenini tek tek sıraladı. Torun'un formunu 'İlk insan gibi beslenmek' diye özetlemesi kısa sürede dikkat çekti.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Çılgın Bediş'le tanıdığımız Cenk Torun, 52 yaşında olmasına rağmen fit haliyle dikkat çekiyor.
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Herkes hamburger ve pizza yerken tavuk pilav yediğini söyleyen oyuncu, tatlıyı tamamen bırakmış.
Bir haftalık kaçamak Cenk Torun'a 2 kiloya mal olmuş.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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