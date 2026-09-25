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Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun 52 Yaşındaki Fit Görüntüsünün Sırrını Açıkladı

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun 52 Yaşındaki Fit Görüntüsünün Sırrını Açıkladı

Diyet
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 19:43
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Katıldığı bir etkinlikte Gece Muhabiri Samet Aday'ın sorularını yanıtlayan 52 yaşındaki Cenk Torun, yıllardır konuşulan genç ve fit görüntüsünün sırrını anlattı. Muhabirin 'Şu yakışıklılığın sırrını ver' isteğine önce esprili bir yanıt veren ünlü oyuncu, ardından beslenme düzenini tek tek sıraladı. Torun'un formunu 'İlk insan gibi beslenmek' diye özetlemesi kısa sürede dikkat çekti.

KAYNAK: Gece Muhabiri

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Çılgın Bediş'le tanıdığımız Cenk Torun, 52 yaşında olmasına rağmen fit haliyle dikkat çekiyor.

Çılgın Bediş'le tanıdığımız Cenk Torun, 52 yaşında olmasına rağmen fit haliyle dikkat çekiyor.

Son olarak Esaret dizisinde izlediğimiz Cenk Torun, Gece Muhabiri Samet Aday'a fitliğinin sırrını verdi. Torun'a göre ortada tek bir mucize formül yok; düzenli spor ve disiplinli bir beslenme programı birlikte yürüyor.

Herkes hamburger ve pizza yerken tavuk pilav yediğini söyleyen oyuncu, tatlıyı tamamen bırakmış.

Herkes hamburger ve pizza yerken tavuk pilav yediğini söyleyen oyuncu, tatlıyı tamamen bırakmış.

Cenk Torun, diyet yaptığını açıkça söyledi ve menüsünü tek bir örnekle anlattı: 'Herkes ıslak hamburger, pizza yerken ben tavuk pilav yiyorum. Anlatabildim mi? 'İlk insan gibi besleniyorum kardeşim.' 

Cenk Torun'a göre bu düzende çeşitliliğe pek yer yok. Görebildiği tek karbonhidratın pilav olduğunu söyleyen oyuncu, 'Tatlı yok, bir şey yok' diyerek şekeri de hayatından çıkardığını anlattı.

Bir haftalık kaçamak Cenk Torun'a 2 kiloya mal olmuş.

Bir haftalık kaçamak Cenk Torun'a 2 kiloya mal olmuş.

Geçen hafta tam bir hafta boyunca diyete ara verdiğini anlatan Torun, bunun sonucunu hemen tartıda gördü. Bir haftada 2 kilo aldığını belirten oyuncu, hiç vakit kaybetmeden yeniden diyete başladığını ekledi. Üstelik oyuncu, bu inişli çıkışlı döngüyü saklamak yerine açık açık anlatmayı tercih etti.

Sözlerini ise oldukça dürüst bir değerlendirmeyle bitirdi: 'Yani hayatım böyle geçiyor kardeşim benim. Aslında çok iyi bir şey değil ama sonucunu alıyoruz yani bir şekilde.'

1996'da Çılgın Bediş'teki Oktay rolüyle tanınan, bugün Esaret'in Orhun Demirhanlı'sı olarak ekranda olan Cenk Torun'un bu samimi itirafı, onu takip edenlerin gözünden kaçmadı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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