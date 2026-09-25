Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun 52 Yaşındaki Fit Görüntüsünün Sırrını Açıkladı

Geçen hafta tam bir hafta boyunca diyete ara verdiğini anlatan Torun, bunun sonucunu hemen tartıda gördü. Bir haftada 2 kilo aldığını belirten oyuncu, hiç vakit kaybetmeden yeniden diyete başladığını ekledi. Üstelik oyuncu, bu inişli çıkışlı döngüyü saklamak yerine açık açık anlatmayı tercih etti.

Sözlerini ise oldukça dürüst bir değerlendirmeyle bitirdi: 'Yani hayatım böyle geçiyor kardeşim benim. Aslında çok iyi bir şey değil ama sonucunu alıyoruz yani bir şekilde.'

1996'da Çılgın Bediş'teki Oktay rolüyle tanınan, bugün Esaret'in Orhun Demirhanlı'sı olarak ekranda olan Cenk Torun'un bu samimi itirafı, onu takip edenlerin gözünden kaçmadı.