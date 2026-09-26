26 Eylül Koç Dolunayı: Cesaret mi? İmtihan mı?

Peki, sessiz kalıp izlemek mi? Yoksa ne pahasına olursa olsun dişe diş savaşmak mı? İşte tüm mesele burada başlıyor. Çünkü kişisel hırslarımız ve sağduyumuz arasında çetin bir sınav verebiliriz. Zira susmanın işe yaramadığı, konuşmanın ise sonuca ulaştırmadığı karmaşık bir ruh hâlinde olacağız.

Aslında çözmemiz gereken bir bulmaca yok karşımızda; yalnızca hepimizin yolu ve hedefleri başka, hâliyle vereceğimiz tepkiler de öyle. Bu sebeple kendinize en uygun olan fikri, eylemi ve adımı kendinize göre belirlemelisiniz. İçinizde çözmek için can attığınız bir bilinmeyenli denklem varsa geçmişinizden ve deneyimlerinizden referans almalısınız. Hatta Koç burcunun o özgür iradesindeki cesaretten kendinize paye çıkarabilirsiniz.

Hayatınızda bozulmuş, küflenmiş, yorulmuş ve zehirlenmiş ne varsa temizlemek için tam zamanı. Çünkü bu dolunayda kolektif hafıza devreye giriyor ve daha iyisi için savaşmalısın bilinci tetikleniyor. Hayatta kalmak için bu da gerekli değil mi zaten?