26 Eylül Koç Dolunayı: Cesaret mi? İmtihan mı?
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Dolunay, Koç burcunun 3. derecesinde gerçekleşiyor. Yükselende de Koç etkisinin olması, adeta ateşi kucaklayıp kararlarımızı öyle vereceğimiz anlamına geliyor. Mars ve Pluto’nun karşıtlığı, Venüs’ün kare yaptığı bu evrede dengeler epey değişecek gibi! Son derece hırslı, tehditkâr, güç gösterili, inatçı ve kinci davranışlar bizi bekliyor. Çoğu kişi kendi sınırını korumak isterken başkasının şeridini ihlal edebilir. Hatta hedefine öyle bir kilitlenir ki o ihlalin bile farkına varmayabilir.
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İlişkilerde ve arkadaşlıklarda kıskançlık, rekabet ve manipülasyon, tarafları birbirine karşı kırdırır ve telafisi mümkün olmayan sonuçları göğüslemek zorunda bırakır.
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