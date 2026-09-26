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26 Eylül Koç Dolunayı: Cesaret mi? İmtihan mı?

etiket 26 Eylül Koç Dolunayı: Cesaret mi? İmtihan mı?

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
26.09.2026 - 16:18
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Dolunay, Koç burcunun 3. derecesinde gerçekleşiyor. Yükselende de Koç etkisinin olması, adeta ateşi kucaklayıp kararlarımızı öyle vereceğimiz anlamına geliyor. Mars ve Pluto’nun karşıtlığı, Venüs’ün kare yaptığı bu evrede dengeler epey değişecek gibi! Son derece hırslı, tehditkâr, güç gösterili, inatçı ve kinci davranışlar bizi bekliyor. Çoğu kişi kendi sınırını korumak isterken başkasının şeridini ihlal edebilir. Hatta hedefine öyle bir kilitlenir ki o ihlalin bile farkına varmayabilir.

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İlişkilerde ve arkadaşlıklarda kıskançlık, rekabet ve manipülasyon, tarafları birbirine karşı kırdırır ve telafisi mümkün olmayan sonuçları göğüslemek zorunda bırakır.

İlişkilerde ve arkadaşlıklarda kıskançlık, rekabet ve manipülasyon, tarafları birbirine karşı kırdırır ve telafisi mümkün olmayan sonuçları göğüslemek zorunda bırakır.

Peki, sessiz kalıp izlemek mi? Yoksa ne pahasına olursa olsun dişe diş savaşmak mı? İşte tüm mesele burada başlıyor. Çünkü kişisel hırslarımız ve sağduyumuz arasında çetin bir sınav verebiliriz. Zira susmanın işe yaramadığı, konuşmanın ise sonuca ulaştırmadığı karmaşık bir ruh hâlinde olacağız.

Aslında çözmemiz gereken bir bulmaca yok karşımızda; yalnızca hepimizin yolu ve hedefleri başka, hâliyle vereceğimiz tepkiler de öyle. Bu sebeple kendinize en uygun olan fikri, eylemi ve adımı kendinize göre belirlemelisiniz. İçinizde çözmek için can attığınız bir bilinmeyenli denklem varsa geçmişinizden ve deneyimlerinizden referans almalısınız. Hatta Koç burcunun o özgür iradesindeki cesaretten kendinize paye çıkarabilirsiniz.

Hayatınızda bozulmuş, küflenmiş, yorulmuş ve zehirlenmiş ne varsa temizlemek için tam zamanı. Çünkü bu dolunayda kolektif hafıza devreye giriyor ve daha iyisi için savaşmalısın bilinci tetikleniyor. Hayatta kalmak için bu da gerekli değil mi zaten?

Ayrıca dolunay anında çıkarcı, menfaatçi, her bayrağa selam veren, hiçbir şeye sesini çıkarmayan, “Bana değmesin de ne olursa olsun.” diyenlerin o sevimli görünen maskeleri düşüyor ve ardındaki korkunç ifade deşifre oluyor. Yanınızda yörenizde böyleleri varsa en net hâlini Ekim sonuna kadar görürsünüz. Çünkü bazıları bunu saklama gereği bile duymayacak.

İkili ilişkilerde kadın-erkek ihanetleri, aşk cinayetleri, kıskançlık krizleri, büyü, entrika vb. olaylar belirgin hâle gelir. Etrafınızdaki her şeyin kontrolden çıktığını ve bir yol seçmek zorunda olduğunuzu anlarsınız. Aslında öğrenmemiz gereken, dengenin bozulduğu yerde huzurun olmadığıdır. Beklediğiniz hesaplaşma, ah, karma varsa da en hızlı şekilde tezahür eder. Ve o an geldiğinde ipi kesmek yerine yakın...

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Filiz Çakal
Filiz Çakal
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